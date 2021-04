The World of Banksy: approdata a Dubai la mostra dedicata all’artista

Tra gli artisti più noti e discussi della nostra contemporaneità, Banksy non è certamente mai stato noto per voler entrare a far parte di collezioni museali, eppure da anni si organizzano omaggi non autorizzate dall’autore stesso (partirà fra poco All about Banksy al Chiostro del Bramante a Roma). The World of Banksy offre al pubblico uno spazio di oltre 1.000 metri quadrati (il più grande mai realizzato al mondo per un’esposizione del genere) dentro il quale sono ospitate le proiezioni in digitale di 120 opere. Tra queste i famosissimi Girl with a Balloon e Flower Thrower.



“La mostra propone una panoramica del lavoro, delle influenze e dell’ispirazione del celebre street artist, offrendo agli appassionati d’arte della regione l’opportunità di avvicinarsi e conoscere il suo percorso artistico” – hanno detto gli organizzatori – “I visitatori sono liberi di esplorare e immergersi nel mondo di Banksy senza limiti di tempo seguendo le orme del grande artista nel tempo e nello spazio attraverso una serie di stanze, ognuna organizzata in base al luogo in cui sono apparsi i murales”.

La mostra immersiva è già nota per aver fatto il giro d’Europa con lo stesso titolo passando per Parigi, Praga Bruxelles e Barcellona. The World of Banksy dopo vari slittamenti causati dalle chiusure di quest’anno, da maggio sarà disponibile anche al Teatro Nuovo di Milano.