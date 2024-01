Torna “A qualcuno piace classico”

Arriva presso il Palazzo Esposizioni di Roma dal prossimo 23 gennaio la 13ª edizione della rassegna A qualcuno piace classico, che anche quest’anno ripropone per il pubblico grandi cult del passato in pellicola. Come accade già da diverse edizioni, la manifestazione si avvale del contributo del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – Gruppo regione Lazio, con ogni proiezione che sarà quindi introdotta da un approfondimento critico e storico.

Ad inaugurare la rassegna sarà il noir della Hollywood classica Una pallottola per Roy, diretto da Raoul Walsh e scritto da John Huston, in cui appare per la prima volta come protagonista Humphrey Bogart. Nel corso di A qualcuno piace classico sarà possibile approfondire proprio la storia del cinema americano, muovendosi attraverso le sue varie epoche. Ci sarà infatti un cult del cinema muto come Lady Windermere, di Ernst Lubitsch, con accompagnamento dal vivo di Antonio Coppola, a cui seguiranno un altro esempio dell’era dello Studio System, Amore sublime, di King Vidor e con Barbara Stanwyck, e un film degli anni ’50, Strategia di una rapina, di Robert Wise. Ci si sposterà poi ai decenni successivi con Flaming Creatures, di Jack Smith, e Taxi Driver, di Martin Scorsese, appartenenti al New American Cinema e alla New Hollywood.

Tra i titoli provenienti dall’Europa, saranno proiettati il lungometraggio francese Au hasard Balthazar, di Robert Bresson, nonché i due film britannici Duello a Berlino, primo film a colori della coppia Powell e Pressburger, e Come ho vinto la guerra, di Richard Lester e con John Lennon. A chiudere la rassegna il 28 maggio sarà invece il classico giapponese Desiderio rubato, esordio di Shōhei Imamura.

Per ulteriori informazioni su A qualcuno piace classico è possibile consultare il sito della manifestazione.



COME VENDERE UNA STORIA PER IL CINEMA E LA TELEVISIONE - corso online dal 7 febbraio



----------------------------

--------------------------------------------------------