LAVORI IN CORSO. Emma Stone, Kate Winslet, Julia Roberts, Judi Dench, Hailee Steinfeld

Il 2016 ha segnato la consacrazione di Emma Stone nel panorama cinematografico: con il successo di La La Land, l’attrice statunitense, è arrivata al podio delle star più affermate del circuito mondiale. Dopo i primi ingaggi per pellicole come La rivolta delle ex, Benvenuti a Zombieland e Crazy, Stupid, Love, la Stone ha vantato collaborazioni con l’iconico Woody Allen (Magic in the Moonlight, Irrational Man) e Alejandro Gonzalez Inarritu (Birdman), toccando il campo autoriale che l’ha portata a una nuova decisiva conferma nelle mani di Damien Chazelle.

E’ ora il greco Yorgos Lanthimos (The Lobster) ad arruolarla per un film, The Favourite, le cui riprese sono da poco terminate e per il quale vi è una grande attesa.

Scritto da Deborah Davis e Tony McNamara, il cast include anche Rachel Weisz, Olivia Colman, Nicholas Hoult e Joe Alwyn.

La storia, ambientata nell’Inghilterra del diciottesimo secolo alla corte della regina Anna (Colman), vede Sarah Churchill (Weisz), duchessa di Marlborough e confidente, consigliera e amante segreta della sovrana, dover affrontare una situazione problematica: l’arrivo a corte della cugina della duchessa (Stone), più giovane della donna, porterà le due ad iniziare una battaglia per ottenere l’affetto e il controllo sulla regina.

Lanthimos, reduce dal Festival di Cannes con l’ultimo The Killing of a Sacred Deer, vincitore per la migliore sceneggiatura, prende tre delle attrici più influenti del cinema attuale per un dramma di natura storica che coniuga passione, gelosia e tradimenti, miscelati a macchinazioni e assuefazioni di potere che inevitabilmente faranno parte del gioco.

Prodotto da Ceci Dempsey della Scarlet Films e da Ed Guiney e Lee Magiday della Element Pictures, già precedentemente coinvolti in The Lobster, ci assicurano che The Favourite sarà “un film d’epoca come non si era mai visto”.

——————————————————————————————————————-

La 20th Century Fox ha rilasciato il trailer italiano di Il domani tra noi (titolo originale The Mountain Between Us), pellicola che vede protagonisti Kate Winslet e Idris Elba.

Basato sull’omonimo romanzo di Charles Martin, la storia si concentra sulle figure di un chirurgo e una giornalista di successo, unici sopravvissuti ad un disastro aereo.

Diretto dal palestinese Hany Abu-Assad, il film è stato in sviluppo per diversi anni riportando vari cambiamenti nella scelta del cast: da Michael Fassbender a Rosamund Pike e Charlie Hunnam, per poi confermare la coppia Winslet-Elba.

Prevista l’uscita americana per il 20 ottobre prossimo, ancora non è stata ufficializzata una data italiana. Vedremo Kate Winslet anche nel nuovo film di Woody Allen, l’atteso Wonder Wheel, e Idris Elba nell’adattamento dell’omonimo romanzo di Stephen King, La torre nera.

IL TRAILER:



——————————————————————————————————————-

Un primo trailer anche per Wonder, il nuovo film diretto da Stephen Chbosky (Noi siamo infinito) e che vede protagonisti Julia Roberts e Owen Wilson con Jacob Tremblay, il bambino del pluriacclamato Room.

Tratto dal romanzo omonimo di R.J. Palacio, troveremo la storia del piccolo August Pullman, un bambino nato con una tremenda deformazione facciale. Il fulcro della narrazione avrà luogo quando August comincerà le scuole elementari e dovrà affrontare il pregiudizio e le offese dei suoi compagni di classe.

IL TRAILER:



——————————————————————————————————————-

Torniamo su un argomento dal profilo storico per il nuovo lavoro di Stephen Frears (The Queen, Philomena) che per il suo Victoria & Adbul arruola una protagonista d’eccezione: parliamo di Judi Dench che, nel ruolo della regina Vittoria, si trova a vestirne i panni per la seconda volta dopo La mia regina, pellicola del 1999 di John Madden.

Victoria & Abdul si baserà su fatti realmente accaduti e racconterà un piccolo episodio che coinvolse la regina Vittoria e un ragazzo indiano (Ali Fazal), il quale nel 1887 decise di lasciare la sua terra natia per offrire i suoi servigi a corte. Tra i due si instaurò un’inaspettata amicizia che permise alla regina di aprire gli occhi su una delle più importanti colonie del Regno Unito e, di conseguenza, sulla sua stessa vita.

L’uscita italiana è prevista per il prossimo 26 ottobre.

IL TRAILER:



——————————————————————————————————————-

L’abbiamo vista in sala con il recente 17 anni (e come uscirne vivi) ed è stata candidata agli Oscar per Il Grinta, ma Hailee Steinfeld sembrerebbe stia per prendere parte ad un nuovo progetto che per i fan della saga dei Transformers è sicuramente tra i prodotti più attesi.

Si tratta di Bumblebee, spin – off dell’epopea partorita sul grande schermo da Michael Bay.

La notizia è stata riportata da Hollywood Reporter e vedrebbe la Steinfeld in trattative per un ruolo nel film che sarà diretto da Travis Knight (Kubo e la spada magica).

Scritto da Christina Hodson, il film sarà prodotto da Brian Holdner, Stephen Davis, Lorenzo Di Bonaventura, Michael Bay e Steven Spielberg. L’uscita nelle sale statunitensi è fissata per l’8 giugno 2018.