Newsletter 08/05/2017

“Demme ha trasformato un episodio di cronaca vera in una ballata sull’America kennediana, ballata acida, non nostalgica, come una canzone di Dylan: per sintassi pochi accordi (come un telefilm) per grammatica parole sdrucite, zeppe di detour, ad alto tasso evocativo. L’orrendo mito alla Frank Capra dell’abbraccio, solo americano, tra capitalista eccentrico e lavoratore buono d’animo, viene messo a nudo, cotto a lungo, e come arrosto bruciato, gettato nella spazzatura dei sogni impossibili del kennedismo. Resta un paesaggio (Nevada, California, Utah) disperatamente solcato da “uno qualunque” alla ricerca della sopravvivenza dorata promessa dai media. Un paesaggio vero (girato nei luoghi stessi dell’azione) che Tak Fujimoto ha tutta la capacità di gonfiare (da capo fotografo) di tutti i segni e le suggestioni che trasformano la semplice corteccia di un film americano in un tessuto che illumina occhi, cuore, memoria, cervello e sesso”. Roberto Silvestri



Una serata per ricordare Jonathan Demme con uno dei suoi film introvabili, Una volta ho incontrato un miliardario, del 1980, il suo sesto lungometraggio incentrato sull’incontro tra l’anziano Howard Hughes (Jason Robards) e il giovane Melvin Dummar, che dopo avergli dato un passaggio nel bel mezzo del deserto del Nevada, senza riconoscere il celebre magnate, ne diventa intimo amico fino a diventarne l’erede. Due premi Oscar, per la sceneggiatura di Bo Goldman, e l’interpretazione dell’attrice non protagonista Mary Steenburgen.



INGRESSO GRATUITO

giovedì 11 maggio h 20.30

versione originale con sottotitoli in italiano

Sentieri Selvaggi, via Carlo Botta 19 a Roma

