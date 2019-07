Torna al Piazzale degli Uffizi di Firenze il Middle East Now, kermesse cinematografica all’aperto che animerà le notti fiorentine dal 2 al 30 luglio.

È Global Connection il titolo che si è voluto dare alla rassegna, denominazione necessaria a rimarcare lo spirito che caratterizzerà le proiezioni. Il senso infatti è quello di proporre al pubblico dei lungometraggi che parlino (ed arrivino) dai paesi mediorientali, rintracciandone l’humus creativo e, appunto, le connessioni con il mondo occidentale.

Quattro notti per quattro Stati diversi, ingresso gratuito (ore 22.00) e film in lingua originale con i sottotitoli.

L’evento è parte del programma di Apriti Cinema!

2 LUGLIO

Midnight Traveller di Hassan Fazili

9 LUGLIO

Aziza di Soudade Kaadan

a seguire The Day I Lost my Shadow di Soudade Kaadan

23 LUGLIO

Gaza di Garry Keane e Andrew McConnell

30 LUGLIO

Dressage di Pooya Badkoobeh