Subito considerato negli Stati Uniti uno dei migliori libri sul mondo del cinema mai pubblicati, Il grande addio racconta la lunga e tormentata genesi di Chinatown, tra i massimi capolavori della New Hollywood degli anni Settanta. Come Polanski che aveva gettato le basi del neo noir rispettando i codici stilistici del genere di partenza, ribaltandoli e lavorando (come sempre) sui traumi personali che si palesano e vengono riconosciuti tramite l’ambiguità delle sue immagini, anche Sam Wasson, considerato uno dei più importanti storici di Hollywood, è riuscito a reinventare un genere (narrativo questa volta). Il grande addio è un saggio che si discosta sempre più dalla classica cronaca saggistica e che si spinge verso la forma letteraria. La sua penna dà forma ai fantasmi e i tomenti presenti nella testa di JJ, a contatto con una Chinatown dove muoiono i sogni perchè impossibilitati a proteggerli. E dà forma soprattutto ai tormenti del regista polacco, bambino del ghetto di Cracovia e adulto davanti alla porta insanguinata di Cielo Drive, che ha perso per sempre il suo di amore impossibile, proprio come il protagonista. Quella donna angelica col volto di Faye Dunaway che nel noir con Nicholson andava a sostituire la più classica delle femme fatale del genere noir.



Un libro di una preziosità rara che restituisce le immagini di tutto quel periodo lucente fatto di piscine e donne in bikini nascoste tra le orchidee fresche di Woodland. Dove se da una parte si creava la storia del cinema, dall’altra scorreva nel sottosuolo la corruzione e la mercificazione del sogno americano, motore che fa girare il film di Polanski.

Il grande addio – Chinatown e gli ultimi anni di Hollywood, di Sam Wasson (Jimenez Edizioni, 2020)