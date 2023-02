Ruben Ostlund presidente di giuria a Cannes

Il due volte vincitore della Palma d’oro è stato scelto come Presidente della Giuria per il 76° Festival di Cannes, in programma dal 16 al 27 maggio



“Come Presidente ricorderò ai miei colleghi della Giuria la funzione sociale del cinema. Un buon film è connesso all’esperienza collettiva, ci stimola a pensare e ci fa venire voglia di discutere di ciò che abbiamo visto. Quindi guardiamo insieme!”



Ruben Östlund presiederà il 76° Festival di Cannes, in programma dal 16 al 27 maggio. Il regista svedese, due volte presente in Un Certain Regard – conquistato nel 2014 con Forza maggiore – e vincitore di due Palme d’oro (per The Square nel 2017 e per Triangle of Sadness nel 2022) è stato scelto come Presidente della Giuria a 50 anni di distanza dalla connazionale Ingrid Bergman.



Il cineasta, divenuto celebre per la cifra stilistica provocatoria e uno sguardo sociologico che esplora scrupolosamente le bassezze dell’umanità, torna dunque al Palais des Festivals et des Congrès dopo la recente candidatura agli Oscar e diviene il primo regista della storia ad assumere il ruolo di Presidente l’anno dopo il successo in Costa Azzurra.

“Sono felice, orgoglioso e onorato”, ha dichiarato Östlund, “da nessuna parte nel mondo del cinema l’attesa è così forte come quando si alza il sipario sui film in concorso al Festival. È un privilegio farne parte, insieme al pubblico di intenditori di Cannes. Sono sincero quando dico che la cultura cinematografica è nel suo periodo più importante di sempre. Il cinema ha un aspetto unico”.



