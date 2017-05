Box Office Italia

Guardiani della Galassia Vol.2 conquista anche il botteghino italiano con un incasso totale di €5.926.131 nelle due settimane di programmazione. Diretto da James Gunn, si tratta della quindicesima pellicola Marvel distribuita dalla Disney. Oltre al ritorno del regista, vediamo la reunion delle star del primo capitolo del 2014: Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Chris Pratt, Zoe Saldana e moltissimi altri. Secondo gradino del podio per Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse con un bottino complessivo di €868.607 nel terzo fine settimana dall’uscita. Family comedy di Hugo Gélin, il fim si avvale di un astro del firmamento d’oltralpe, Omar Sy, balzato al successo dopo il clamore di Quasi Amici. Stavolta l’attore si trova alle prese con una bambina lasciatagli inaspettatamente da un ex fiamma. Terza posizione per Baby Boss, diretto da Tom McGrath, con un introito totale di €681.039 nel terzo weekend di programmazione. Animazione Fox dalle atmosfere spy, il film è raccontato dal punto di vista di Tom, un bambino dalla fervida immaginazione e affezionato al suo status di figlio unico. Quando in casa arriva il fratellino, una spia inviata dall’organizzazione Baby Corp, i due dovranno rimboccarsi le maniche e fare gioco di squadra per salvare i genitori.

Titolo Distribuzione Incasso WE Incasso TOT Guardiani della Galassia Vol.2 Disney €1.121.367 €5.926.131 2 Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse Lucky Red €868.607 €5.418.704 3 Baby Boss Fox €681.039 €6.004.877 3 Gold – La grande truffa Eagle Pictures €490.582 €490.582 1 The Circle Adler €484.773 €1.718.927 2 La tenerezza 01 Distribution €409.899 €1.730.289 2 Codice Unlocked Notorious Pictures €382.617 €382.617 1 Fast & Furious 8 Uni. €366.264 €14.327.464 4 Insospettabili sospetti WB €283.701 €283.701 1 Adorabile nemica Teodora Film €133.652 €133.652 1