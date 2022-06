Il Cinema Ritrovato arriva a Roma

Dall’1 al 12 luglio, Circuito Cinema in collaborazione con la Cineteca di Bologna portano Il Cinema Ritrovato al Quatto Fontane. In programmazione alcuni tra i capolavori di Chaplin e Murnau



SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI: APERTE LE ISCRIZIONI ANNO 2022-23





-----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Festival del Cinema Ritrovato, storico evento festivaliero bolognese giunto quest’anno alla sua trentaseiesima edizione, arriva a Roma per la prima volta quest’anno con una selezione di 18 film restaurati dai maggiori archivi del mondo. La location sarà il cinema Quattro Fontane dove dall’1 al 12 luglio, in versione originale sottotitolata, il pubblico avrà l’occasione di recuperare alcuni capolavori della storia del cinema. Opere celeberrime ma anche sconosciute delle quali ritrovare, attraverso la qualità del restauro, tutta l’emozione originaria. Per il manifesto di quest’anno è stata scelta una delle scene più felici di un film memorabile, Il conformista di Bernardo Bertolucci. Oltre al regista emiliano, nella programmazione sono presenti i capolavori di registi del calibro di Charlie Chaplin, Friedrich Wilhelm Murnau ed Ettore Scola.



OPEN DAY SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI



----------------------------

--------------------------------------------------------

Qui è possibile consultare il programma completo della manifestazione.



Le Arene estive di Cinema a Roma



--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------