Talenti da Brivido – Dialoghi sull’horror italiano a Roma

Per anni si è sperato nella rinascita del cinema horror italiano, una produzione che seguisse la scia lasciata tra gli anni Sessanta e Settanta da alcuni dei nostri maggiori registi e artisti. Talenti da Brivido – Dialoghi sull’horror italiano è l’evento a cura del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – Gruppo Regione Lazio che tenta di raccontare l’horror contemporaneo italiano, invitando a parlare giovani e giovanissimi (Paolo Strippoli – A classic horror story , Federico Russotto, di cui verrà proiettato Reginetta , Andrea Corsini di cui si vedrà Ferine), autrici nella loro maturità (Paola Randi – Tito e gli alieni La befana vien di notte 2 ) e un maestro come Pupi Avati . Saranno presenti anche le produttrici Marina Marzotto e Giorgia PrioloL’occasione per far dialogare tra loro generazioni e sguardi differenti, in grado di raccontare le angosce, i traumi, e le zone d’ombra della vita, è per lunedì 27 marzo alle h 18 a Roma nella sala ANICA di viale Regina Margherita 286.