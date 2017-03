NASTRI D’ARGENTO DOC, i vincitori

NASTRI d’ARGENTO DOCUMENTARI, ecco il palmarès dei premi assegnati ieri dai Giornalisti Cinematografici.

NASTRI al miglior film

– PORNO E LIBERTA’ di Carmine Amoroso – cinema del reale

– NAPLES ’44 di Francesco Patierno – docufilm

– ACQUA E ZUCCHERO: CARLO DI PALMA I COLORI DELLA VITA di Fariborz Kamkari – cinema e spettacolo

NASTRI SPECIALI alla carriera

– Gianni MINÀ

– Giorgio PRESSBURGER

e per i due film – Perché sono un genio! Lorenza Mazzetti e Nessuno ci puo’ giudicare

STEVE DELLA CASA

Speciale 70 anni Sngci

– SCIUSCIA’70 di Mimmo Verdesca

PROTAGONISTA DELL’ANNO

LOU CASTEL (A pugni chiusi di Pierpaolo De Sanctis)

PREMI SPECIALI cinema del reale

– FRANCA. CHAOS AND CREATION di Francesco CARROZZINI

– ALCIDE DE GASPERI. IL MIRACOLO INCOMPIUTO di Franco MARIOTTI

docufilm

– PIPPO DELBONO per la regia di VANGELO

cinema e spettacolo

– DINO RISI FOREVER (CENTO ANNI MA NON LI DIMOSTRA) di Fabrizio CORALLO

MENZIONI SPECIALI

per l’attenzione al sociale

– CRAZY FOR FOOTBALL di Volfango De Biasi

– DUSTUR di Marco Santarelli

– ERO MALERBA di Toni Trupia

– LOVE IS ALL. PIERGIORGIO WELBY, AUTORITRATTO di Francesco Andreotti e Livia Giunti

– NON VOLTARTI INDIETRO di Francesco Del Grosso

cinema del reale

– ASSALTO AL CIELO di Francesco Munzi

– FEMMINISMO! di Paola Columba

cinema e spettacolo

– LA MASCHERA E IL SORRISO – L’avventura artistica di Mario Carotenuto di Claretta Carotenuto

– RUBANDO BELLEZZA di Fulvio Wetzl, Laura Bagnoli e Danny Biancardi