AreneDiRoma 2023 – Porticiak (4 Luglio – 8 Luglio)

Il Comitato i Portici presenta un’importante iniziativa culturale per trasformare migliaia di metri quadri di spazio pubblico abbandonato tra i condomini Inps di via Monte Cervialto, nel quartiere Nuovo Salario, in un festival di rigenerazione urbana che comprende un’arena all’aperto. Il progetto del festival è stato realizzato insieme alla Parsec Cooperativa Sociale e con il sostegno del Municipio Roma III di Roma Capitale e del programma Periferiacapitale/ Fondazione Charlemagne, in collaborazione con Astracult e Brancaleone. Ingresso gratuito. Per contatti la pagina Facebook degli organizzatori o l’email: iporticidiviamontecervialto@gmail.com . L’ingresso dell’arena è in via Monte Cervialto 142 oppure via Gabrio Casati 63