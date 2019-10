Box-Office Worldwide (4-13 Ottobre 2019)

Bentornati su Box-Office Worldwide. Anche questa settimana vi portiamo a dare un’occhiata ai botteghini di diversi Paesi del mondo. E questa volta c’è un vincitore (quasi) assoluto

ITALIA

Nel nostro Paese Joker è ancora il film del momento. La pellicola con Joaquin Phoenix resta infatti al primo posto, avendo raggiunto il ragguardevole incasso di 9.235.029 euro. Al secondo posto, con notevole distacco, si piazza Gemini Man, discussa ultima produzione di Ang Lee. Il film con protagonista Will Smith incassa 961.920 euro. Al terzo posto, a quasi un mese dall’uscita in sala, troviamo C’era una volta a… Hollywood. I 961.920 euro di incasso settimanale dimostrano come Quentin Tarantino resti ancora uno dei registi che meglio coniugano l’autorialità con il successo al botteghino. Al quarto posto troviamo il film d’animazione per tutta la famiglia Il Piccolo Yeti che porta a casa 606.181 euro. Chiude la top five il film-concerto Roger Waters Us+Them con un incasso di 439.506 euro.

FONTE: CINETEL.IT

FRANCIA

Un po’ a sorpresa in Francia trionfa invece Ang Lee. Gemini Man guida infatti il botteghino con 2.145.752 di euro. Al secondo posto troviamo Au Nom De La Terre di Edouard Bergeon con 1.982.750 di euro e al terzo Alice and the mayor (Alice et la maire) di Nicolas Pariser con 1.511.300 euro. Quarto posto per J’irai où tu iras della regista Geraldine Nakache che incassa 995.154 euro. Insomma, il cinema francese in patria se la passa sempre molto bene. Chiude la cinquina Ad Astra di James Grey con 995.154 euro.

FONTE: BOX.OFFICE MOJO, FRANCIA

REGNO UNITO

Joker di Todd Philips guida anche il botteghino del Regno Unito. La celebrata performance di Joaquin Phoenix porta il film ad incassare 12.555.329 di sterline. Secondo posto per Judy di Rupert Goold. Il biopic sulla vita della magnifica Judy Garland (interpretata da una ritrovata Renée Zellweger) porta a casa 2.086.969 di sterline. Terzo posto tutto british: il film di Downton Abbey con Maggie Smith incassa 1.461.074 di sterline. Quarto posto per Hustlers con Jennifer Lopez con 590.646 sterline incassate. Quinto posto, come in Francia, per Ad Astra: il film con Brad Pitt incassa 484,507 di sterline.

FONTE: BOX OFFICE MOJO, U.K.

STATI UNITI

And the winner is… il solito. Anche in patria Joker resta campione di incassi, guidando il botteghino con 137.728.787 dollari. Lo segue a ruota la commedia animata Abominable con un incasso di 15.968.235 dollari. Anche negli Stati Uniti piace molto Downton Abbey che porta a casa 12.160.655 di dollari e si piazza al terzo posto. Al quarto posto troviamo invece Hustlers. Il film con Jennifer Lopez incassa 9.143.459 di dollari. Chiude la cinquina a stelle e strisce Judy con 7.260.408 di dollari incassati.

FONTE: BOX-OFFICE MOJO, USA

CINA

Ed eccoci in Oriente. In Cina, a trionfare al botteghino è il dramma patriottico The Captain diretto da Andrew Lau che incassa 34.934.097 di dollari. Il film collettivo a tema patriottico My People, My Country conquista la seconda posizione con 25.963.028 di dollari. Terzo posto invece per un giallo/thriller: A Witness out of the blue che porta a casa 14.877.165 di dollari. Quarto posto per The Climbers di Daniel Lee che racconta della scalata del Monte Everest avvenuta nel 1960 ad opera di un’associazione di scalatori (cinesi, ovviamente). Il film porta a casa 12.395.080 di dollari. Al quinto posto, l’unico film straniero: Abominable incassa 1.000.550 di dollari

FONTE: BOX-OFFICE MOJO, CHINA