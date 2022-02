È morto lo scenografo Ezio Frigerio

Ci ha lasciato nella giornata di ieri a 91 anni a Lecco Ezio Frigerio, uno tra i più importanti scenografi teatrali e cinematografici del nostro paese. Nato a Erba, in provincia di Como, ha trascorso una vita intera tra Milano e Parigi, decidendo negli ultimi anni di ritornare in terra natia insieme alla moglie costumista e premio Oscar Franca Squarciapino. Nella sua lunga carriera Ezio Frigerio ha legato il suo nome a quello di molti grandi maestri del passato, a cominciare dallo storico sodalizio con Giorgio Strehler. Teatro, lirica, balletto, ma fin dagli anni Sessanta anche grande esperienze nel mondo cinematografico. L’approccio al cinema avviene grazie a Vittorio De Sica, con cui avvia una prolifica collaborazione per tre film consecutivi, Il boom, I sequestrati di Altona e Ieri, oggi, domani. In seguito collabora con grandi nomi del cinema italiano come Mauro Bolognini (Madamigella di Maupin), Liliana Cavani (Francesco D’Assisi, I cannibali) e Bernardo Bertolucci (Novecento). All’estero ha lavorato insieme ad Andrej Končalovskij per Il proiezionista e con Jean-Paul Rappenau per il Cyrano di Bergerac, per il quale ha ricevuto la sua unica nomination ai Premi Oscar. Ezio Frigerio non ha mai nascosto la sua profonda predilezione per il lavoro teatrale e lirico rispetto a quello cinematografico, luogo che non ha mai considerato il più adatto alle sue caratteristiche artistiche. La notizia della sua scomparsa unisce i due universi artistici in un momento di lutto, in ricordo di un patrimonio culturale insostituibile.



