Festa del Cinema di Roma 2023. Tre nuovi film in programma

La 18esima edizione della Festa del Cinema di Roma (18-29 ottobre) è alle porte e la Direttrice Artistica Paola Malanga, insieme al Presidente della Fondazione Cinema per Roma Gian Luca Farinelli e la Direttrice Generale Francesca Via, annunciano tre nuovi titoli che si aggiungono al programma di quest’anno: Gonzo Girl di Patricia Arquette, American Badass: A Michael Madsen Retrospective di Dominique Milano e Lucio Amelio di Nicolangelo Gelormini.

Gonzo Girl, della sezione “Grand Public”, è ambientato negli anni ’90 e racconta la storia della giovane scrittrice Aley che si guadagna da vivere come barista accettando di assistere a Walker Reade, il padre del giornalismo gonzo. Protagonisti del film sono Willem Dafoe e Camila Morrone.

La sezione “Storia del Cinema” ospiterà American Badass: A Michael Madsen Retrospective di Dominique Milano. Il documentario ripercorre la carriera dell’attore Michael Madsen, dagli esordi di Wargames – Giochi di guerra e Il migliore a film di grande successo come Thelma & Louise di Ridley Scott e Le Iene di Quentin Tarantino. Numerose testimonianze di personaggi pubblici, come per esempio lo stesso Tarantino, John Travolta, Ron Perlman, Charlie Sheen e Daryl Hannah.

Infine, si terrà l’anteprima di Lucio Amelio di Nicolangelo Gelormini che rientra nella sezione Freestyle. Il documentario, attraverso interviste dirette e materiale d’archivio, delinea la figura del gallerista Lucio Amelio, personaggio fondamentale per la scena artistica internazionale: non solo ha messo in contatto il maggior esponente della pop art americana, Andy Warhol, con il rivoluzionario artista tedesco Joseph Beuys, ma ha anche riunito i più famosi artisti visivi del mondo nella sua città natale, Napoli, all’indomani del terremoto dell’80. I



