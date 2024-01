Il programma Talk al Festival di Rotterdam

In attesa del programma completo del 53esimo Film festival Internazionale di Rotterdam, che si terrà dal 25 gennaio al 4 febbraio 2024, si annunciano gli incontri previsti del programma “Talk”, che mirano a fornire nuove prospettive e approfondimenti sul mondo del cinema e che comprendono diverse sezioni: IFFR Talks, Focus programmes, RTM Talks e i FFR Pro Dialogues.

Tra i protagonisti speciali dell’iniziativa “IFFR Talks”, si conferma la presenza di Sandra Hüller, Alexander Kluge (che parlerà del suo ultimo film Cosmic Miniatures, presentato in anteprima), Marco Bellocchio e Grimm Vandekerckhove, vincitore del Robby Müller Award 2024. La regista franco-lussemburghese Anne Fontaine si unisce per parlare della sua carriera che l’ha portata al suo 19esimo lungometraggio Boléro, presentato in anteprima mondiale nel programma Limelight.

A seguire Billy Woodberry, membro della Tiger Jury per il 2024, proietterà al pubblico in anteprima mondiale il suo ultimo film Mário, una biografia del rivoluzionario indipendentista panafricano Mário de Andrade.

Non mancheranno masterclass: il fumettista, animatore e regista Bill Plympton condividerà non solo le sue intuizioni di animatore indipendente veterano ma avrà la possibilità di mostrare su schermo il suo nuovo lungometraggio Slide Screens al festival. Le giurie saranno Ela Bittencourt, Darta Cerina, Panagiotis Kotzathanasis, Antonios Lagarias e Ronald Rovers.

Passiamo poi ai “Focus Programmes”, che mette in luce le carriere di registi e artisti visivi approfondendo e argomenti e dibattiti sul mondo del cinema, e ciascuno di essi sarà oggetto di un discorso IFFR. Un panel sarà dedicato a “Cile nel Cuore”, in occasione del cinquantesimo anniversario del colpo di stato contro il governo democraticamente eletto del Cile, sottolineando le conseguenze del fenomeno del cinema cileno in esilio.

Inoltre, il regista di Hong Kong Scud verrà celebrato in un programma Focus e Talk attraverso la proiezione suo ultimo film Naked Nations – Tribe Hong Kong. Il festival lascia spazio anche all’artista scozzese Rachel Maclean il cui ultimo film e installazione DUCK sarà presentato in anteprima mondiale, poi al duo italiano Manetti Bros e al Colectivo Los Ingrávidos di Tehuacán.

Durante l’RTM day (26 gennaio) vi sarà un ricco programma dedicato ai talenti cinematografici locali con film, installazioni, musica e altro ancora. Verranno ospitati tre “RTM Talks”: Unsung Heroes, che evidenzierà i ruoli meno conosciuti sui set cinematografici; Reclaiming Narratives e l’esplorazione della colonialità sulle rappresentazioni visive; Being Both.

A concludere, i “FFR Pro Dialogues” con il Pro Hub. Quest’ultimo ospita il programma IFFR Pro Dialogues invitando a riflessioni significative e pratiche sulle questioni, attraverso panel, che l’industria cinematografica deve affrontare. Saranno presenti registi selezionati, programmatori di festival e ospiti speciali).

La studiosa, autrice e specialista del settore Nadia Denton modererà un panel ospitato insieme ad ACE Producers su Packing a Punch: produrre con impatto nel cinema di finzione, esplorando strategie per creare un cambiamento sociale positivo attraverso il cinema di finzione. Infine, la consulente del settore Kathleen McInnis modererà Beyond the Premiere, con un particolare approccio all’esplorazione delle strategie per i film indipendenti nel marketing, nella distribuzione e nell’esercizio; Maya Cade del Black Film Archive con il suo panel intitolato Found Feminism sulla reimmaginazione degli archivi attraverso una lente femminista; e Stefan Borsos concentrerà il tema del suo panel verso le regole della circolazione dei film di genere nel circuito dei festival.



COME VENDERE UNA STORIA PER IL CINEMA E LA TELEVISIONE - corso online dal 7 febbraio



----------------------------

--------------------------------------------------------