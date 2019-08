Imaginaria 2019, dal 19 agosto a Conversano

Arriva la diciassettesima edizione di Imaginaria, festival dedicato al cinema d’animazione d’autore, dal 19 al 24 agosto nelle varie location del centro storico di Conversano in Puglia.

Un’occasione unica per poter ammirare opere visionarie, surreali, oniriche, irriverenti, astratte ma anche di approfondimento su tematiche sociali o politiche.

Non mancheranno inoltre, gli eventi collaterali, le mostre come quella dedicata al MAUA o la mostra di Alessandro Sanna tratta dal suo ultimo libro “Come questa pietra, il libro di tutte le guerre”, i laboratori per bambini, le letture animate, masterclass, gli incontri con l’autore e gli ospiti internazionali, come gli artisti portoghesi Regina Pessoa e Abi Feijò, per la prima volta in Italia per una personale che ripercorre i loro primi 25 anni di carriera. O Roberto Catani, animatore ed illustratore, con gli originali dei suoi pluripremiati cortometraggi di animazione Per tutta la vita e La testa tra le nuvole. E il Premio alla Carriera a Fusako Yusaki.