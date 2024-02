Stefano (Andrea Renzi) è un cinquantenne uomo di cultura, direttore editoriale di una casa editrice napoletana, disincantato dall’amore e da poco uscito da un rapporto coniugale infelice. Vive da solo in un appartamento della Napoli bene, di proprietà della moglie Sara (Marit Nissen), circondato da libri accantonati e impilati ovunque, vive relazioni occasionali, l’ultima con un’avvenente scrittrice (Serena Marziale) impegnata a concludere il suo secondo romanzo. Stefano sarebbe innamorato soltanto degli aggettivi, come viene spesso apostrofato dalla sua dipendente in ufficio (Antonella Stefanucci) e dal suo titolare (Iaia Forte), quest’ultimo sempre in cerca di autori da editare a prescindere dall’effettivo valore narrativo delle opere. Una mattina come altre, Stefano si ritrova in casa una governante, assunta, a detta sua, dalla moglie, con l’accento francese e modi che non sembrerebbero appartenere al suo status. Dopo un’iniziale resistenza, l’uomo lascia che Sophie svolga il suo compito e presto si accorgerà di aver trovato un’ottima cuoca, un’impeccabile colf e soprattutto un’affascinante dama di compagnia, inevitabile seduttrice, femme fatale che ascolta Bach e legge Perec. Tutto ciò contribuirà a far crescere in Stefano un’attrazione inaspettata e incontrollabile, tanto da portarlo a confessare il suo amore. Il mistero si infittisce sempre più intorno a questa reciprocità e intorno alla figura di Sophie, capace di soggiogare totalmente un uomo ormai certo di lasciare queste esperienze solo agli altri. Tutto sembra volgere al meglio, fino a che Sophie all’improvviso scompare…



Tratto dal romanzo Le seduzioni dell’inverno di Lidia Ravera, Le seduzioni di Vito Zagarrio è girato nella città di Napoli e in vari altri luoghi della Campania e si potrebbe considerare, prendendo spunto dalle parole dello stesso regista, un thriller dei sentimenti che intriga e coinvolge. Attraverso ambienti inediti per il cinema attuale che vede protagonista la città partenopea, in particolare quelli del Vomero e di una classe medio/alto borghese, Vito Zagarrio, dopo i lungometraggi La donna della luna, Tre giorni di anarchia, Bonus Malus, si conferma autore molto attento alla scrittura oltre che alla cura delle immagini. Gli attori sono all’altezza della situazione e c’è in particolare un aspetto che maggiormente salta agli occhi: la ripresa della città di Napoli. La città non viene mostrata infatti nel solito e magmatico contesto violento e fortemente contraddittorio, ma ritrova una vesta più elegante e paradossalmente evanescente, di quella evanescenza da cinema d’oltralpe, per cui a volte sembra si confonda con i suoi interpreti che l’attraversano e in altri momenti invece pare si lasci addirittura sovrastare dagli loro stessi.

Le seduzione è così una piacevole opera che si muove nella non convenzionalità, a tratti con una levità di sguardo ammirevole, di contro a contesti “modaioli” propinati oggi insistentemente, senza particolari esercizi di stile, ma indirizzata sul sentiero più poetico della destabilizzazione romantica.

Regia: Vito Zagarrio

Interpreti: Andrea Renzi, Ameliè Daure, Marit Nissen, Iaia Forte, Antonella Stefanucci, Antonello Cossia, Serena Marziale, Peppe Miale, Valerio Caprara

Distribuzione: Artimagiche Film, Cavadaliga Film, Volcano Pictures srl, con la collaborazione di Cineclub Internazionale Distribuzione

Durata: 101’

Origine: Italia, 2021

