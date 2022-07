Ottava edizione del Civitanova film festival, fino al 15 luglio

SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI: APERTE LE ISCRIZIONI ANNO 2022-23





Entra nel vivo l’ottava edizione del Civitanova Film Festival, il festival con sede a Civitanova Marche dedicato al cortometraggio e ai mestieri del cinema.



Certezze, desideri e disincanti è il tema scelto per quest’anno, un tema molto sentito dato che gli eventi della storia recente, dalla pandemia, alla guerra in Ucraina, fino alla diffusa crisi del lavoro giovanile, hanno privato le persone delle sicurezze e dei modelli che si erano costruiti, immaginati e che consideravano inattaccabili. A questo si può reagire in due modi, sfruttando il desiderio di cambiamento come motore di reazione, o abbandonandosi al disincanto delle promesse non mantenute.

Il focus principale del festival è il concorso internazionale di cortometraggi, ma in linea con il suo spirito, che si propone di indagare la creazione di un film in ogni suo aspetto, sono numerosi gli incontri con professionalità del settore.

Tra gli ospiti quest’anno Elisabetta Villaggio, figlia di Paolo, che Mercoledì 13 presenterà il libro Fantozzi dietro le quinte, o ancora Gianluca Cherubini e Marco Ercole, che presentano il libro Siamo tutti Boris – un libro scritto a cazzo di cane, dove attraverso interviste, incontri e resoconti ricostruiscono la storia dell’irriverente serie tv italiana.

Tra i fuori concorso si segnala il 12 luglio, presso l’Arena dei Pini, la proiezione del candidato al premio oscar come miglior film straniero, Lunana: il villaggio alla fine del mondo, e giovedì 14 luglio la proiezione di Futura film collettivo di Pietro Marcello, Alice Rorhwacher e Francesco Munzi

Il Civitanova Film festival si terrà fino al 15 luglio presso il comune di Civitanova Marche. Per indicazioni sul programma e sui luoghi delle proiezione trovate il programma ufficiale seguendo il link.



