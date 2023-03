Rendez Vous, torna il festival del Nuovo Cinema Francese

OPEN DAY, QUADRIENNALE E TRIENNALE DI CINEMA, PRENOTATI!



Il festival Rendez Vous, giunto alla sua XIII edizione, apre i battenti, come ogni anno, a Roma, al Cinema Nuovo Sacher, dove sono accolti film e ospiti della rassegna. Il viaggio, partito dalla Capitale, fa poi tappa, con sezioni speciali e ospiti, alla Cineteca di Bologna, al Cinema Massimo di Torino, agli Institut Français di Milano e di Palermo. L’evento cinematografico italiano dedicato al cinema francese, nasce da un’iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia, è realizzato dall’Institut français Italia, co-organizzato con Unifrance, l’organismo di promozione del cinema e dell’audiovisivo francese nel mondo. La direzione artistica è affidata a Vanessa Tonnini.



Tre grandi autori saranno i protagonisti del Rendez Vous: Arnaud Desplechin, Christophe Honorè e Albert Serra. Il film d’apertura è Mon Crime di François Ozon, una commedia poliziesca dal cast stellare: Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert (Ospite d’onore del festival).



Arnaud Desplechin torna al Festival Rendez-vous, per presentare, in anteprima italiana, Frère et soeur. Con quest’ultimo lungometraggio, selezionato in Concorso al Festival di Cannes 2022, Desplechin segna un nuovo capitolo dedicato alla riscrittura del suo romanzo intimo, una radiografia luminosa e sottile dei conflitti familiari. Il sontuoso duello di amore e odio, messo insieme dal cineasta, è affidato a Marion Cotillard e Melvil Poupaud.

Verrà proiettato anche Le Lycèen di Christophe Honorè. Il film sarà presentato dal protagonista Paul Kircher.

Nel suo quattordicesimo lungometraggio per il cinema, Honoré ci regala l’opera più personale. Attingendo alla sua memoria, compone lo struggente ritratto di un adolescente, perduto, ribelle, e della sua lotta per la vita. Con Le Lycéen, Honoré fa dell’educazione sentimentale un rimedio alla morte e uno strumento per trovare senso alla vita.

Il cineasta riunisce nel cast: Vincent Lacoste, nel ruolo del fratello, Juliette Binoche nel suo ruolo di vedova, attorno al “corpo ribelle” del protagonista, l’esordiente Paul Kircher. L’interprete ventiduenne, figlio d’arte degli attori Irène Jacob e Jérôme Kircher, ha vinto la Concha d’argento della migliore interpretazione al Festival di San Sebastián, per questo ruolo, e ottenuto la candidatura ai César.

Albert Serra sarà a Roma per presentare Pacifiction – Torment sur les iles.

Choc cinematografico del 2022, Pacifiction è stato salutato dalla critica come uno dei film dell’anno. Ha ottenuo due César, uno per la miglior fotografia a Artur Tort, l’altro al miglior attore per il protagonista, Benoît Magimel.

Tra i titoli del festival anche La Syndacaliste di Jean-Paul Salomé, Revoir Paris di Alice Winocour, Viens je t’emmène di Alain Guiraudie.

QUI il programma completo.



