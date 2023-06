Torino Underground Cinefest. A Serbian Film è il titolo d’apertura

Per l’apertura della decima edizione del Torino Underground Cinefest (22 settembre – 1 ottobre; CineTeatro Baretti, in via Giuseppe Baretti, 4) sarà proiettato in prima serata A Serbian Film alla presenza del regista Srdjan Spasojevic. A seguire il confronto col pubblico. Il film è l’esordio di Spasojevic; censurato o ostacolato nella diffusione in patria e nel resto del mondo, per la presenza di scene di cruda violenza.

Il 25 settembre verrà proiettato un ulteriore esempio di esplicita violenza, si tratta di Blackout di Abel Ferrara; uscito 26 anni fa. Il 27 settembre è la volta di Impuratus diretto da Mike Yurinko; l’ultima apparizione del compianto Tom Sizemore nei panni del detective Clayton Douglas.

“Il decimo anno va celebrato. Come annunciato, il TUC arriva a dieci giorni di programmazione con ospiti importanti. Stiamo concludendo la selezione e siamo soddisfatti della programmazione che si sta via via profilando … Siamo sempre stati autonomi e indipendenti, ma per crescere ancora un po’ di aiuto potrebbe farci comodo. Ci appelliamo quindi ai cinefili, agli studenti e agli studiosi di cinema, e a chi crede ancora che la cultura sia il più grande volano di trasformazione individuale e sociale, quell’ingrediente speciale per la diffusione del senso critico”. Queste le parole del direttore artistico Mauro Russo Rouge.

È possibile sostenere il Torino Underground Cinefest cliccando qui.



IL N.14 DELLA RIVISTA DI SENTIERI SELVAGGI



--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------