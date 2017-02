FILM IN TV – Dal 19 al 25 febbraio

IL FILM DELLA SETTIMANA

Ewan McGregor e Nicole Kidman in Moulin rouge (2001). Di Baz Luhrmann. Sabato 25 febbraio, ore 21.10, Paramount Channel

DOMENICA 19 FEBBRAIO

Digitale terrestre

17.40 UN PESCE DI NOME WANDA Commedia (Gb 1988). Di Charles Crichton con Jamie Lee Curtis, Kevin Kline, John Cleese, Michael Palin. 108′. RAI MOVIE

22.55 NEL NOME DEL PADRE (Irl/Gb 1994). Di Jim Sheridan con Daniel Day-Lewis, Pete Postlethwaite, Emma Thompson. 132′. IRIS

23.15 JOE (Usa 2013). Di David Gordon Green con Nicolas Cage, Tye Sheridan. 117′. RAI MOVIE

Pay tv

21.15 FAST & FURIOUS 7 Azione (Usa 2015). Di James Wan con Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Kurt Russell. 140′. PREMIUM CINEMA 2

22.45 MATRIMONIO ALL’ITALIANA Commedia (I 1964). Di Vittorio De Sica con Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Aldo Puglisi, Marilù Tolo. 104′. SKY CLASSICS

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO

Digitale terrestre

16.10 ALWAYS – PER SEMPRE Sentimentale (Usa 1989). Di Steven Spielberg con ichard Dreyfuss, Holly Hunter, Brad Johnson, Audrey Hepburn. 121′. RETE 4

16.55 I VITELLONI Commedia (I 1953). Di Federico Fellini con Franco Interlenghi, Alberto Sordi, Franco Fabrizi, Leopoldo Trieste. 108′. IRIS

21.10 WOLVERINE – L’IMMORTALE Fantasy (Usa 2013). Di James Mangold con Hugh Jackman, Hiroyuki Sanada, Famke Janssen. 136′. ITALIA 1

21.20 SPANGLISH Commedia (Usa 2004). Di James L. Brooks con Paz Vega, Adam Sandler, Téa Leoni. 130′. LA7D

22.15 I 400 COLPI Drammatico (F 1959). Di François Truffaut con Jean-Pierre Léaud, Albert Rémy. 93′. TV 2000

01.40 TUTTO PARLA DI TE Drammatico (I 2012). Di Alina Marazzi con Charlotte Rampling, Elena Radonicich, Maria Grazia Mandruzzato, Valerio Binasco. 90′. RAI 2

Pay tv

21.00 I TENENBAUM Commedia (Usa 2001). Di Wes Anderson con Gene Hackman, Anjelica Huston, Ben Stiller, Gwyneth Paltrow, Luke Wilson. 109′. SKY CULT

21.20 IL CASO SPOTLIGHT Drammatico (Usa 2015). Di Thomas McCarthy con Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber, Stanley Tucci. 126′. SKY HITS

21.20 CABARET Musical (Usa 1972). Di Bob Fosse con Liza Minnelli, Joel Grey, Michael York, Helmut Griem, Marisa Berenson. 123′ STUDIO UNIVERSAL

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO

Digitale terrestre

09.20 IL PISTOLERO Western (Usa 1976). Di Don Siegel con ohn Wayne, Lauren Bacall, James Stewart, Ron Howard. 90′. IRIS

21.10 ATTO DI FORZA Fantascienza (Usa 1990). Di Paul Verhoeven con Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Rachel Ticotin. 109′. MEDIASET ITALIA 2

21.15 THE MILLIONAIRE Commedia (Gb/Usa 2008). Di Danny Boyle con Dev Patel, Freida Pinto. 120′. TV8

22.40 MOMMY Drammatico (Cnd 2014). Di Xavier Dolan con Anne Dorval, Antoine Olivier Pilon, Suzanne Clément. 140′. RSI LA1

23.10 BLOW OUT Thriller (Usa 1981). Di Brian De Palma con John Travolta, Nancy Allen, John Lithgow, Dennis Franz. 107′. RAI MOVIE

Pay tv

21.15 FINO ALL’ULTIMO RESPIRO Drammatico (F 1960). Di Jean-Luc Godard con Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg. 90′. PREMIUM CINEMA 2

23.05 TOP GUN Azione (Usa 1986). Di Tony Scott con Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer. 109′. SKY HITS

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO

Digitale terrestre

08.30 LE AMICHE Drammatico (I 1955). Di Michelangelo Antonioni con Eleonora Rossi Drago, Valentina Cortese, Gabriele Ferzetti. 106′. RAI MOVIE

21.10 SHAKESPEARE IN LOVE Commedia (Usa 1998). Di John Madden con Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Geoffrey Rush, Colin Firth. 122′. LA5

21.25 WHEN YOU’RE STRANGE Documentario/Musicale (Usa 2009). Di Tom DiCillo. 86′. RAI 5

23.15 MILLENNIUM: UOMINI CHE ODIANO LE DONNE Thriller (Usa/S/D/N/Gb 2011). Di David Fincher con Daniel Craig, Rooney Mara, Robin Wright. 158′. RAI 2

00.00 THE HUNTED – LA PREDA Azione (Usa 2003). Di William Friedkin con Tommy Lee Jones, Benicio Del Toro, Connie Nielsen. 94′. RAI MOVIE

05.15 THE ROAD Catastrofico (Usa 2009). Di John Hillcoat con Viggo Mortensen, Kodo Smit-McPhee, Robert Duvall, Charlize Theron. 111′. RAI MOVIE

Pay tv

21.00 UN POLIZIOTTO DA HAPPY HOUR Commedia (Irl 2011). Di John Michael McDonagh con Brendan Gleeson, Don Cheadle. 96′. SKY CULT

21.15 SOSPESI NEL TEMPO Fantasy (Nz/Usa 1996). Di Peter Jackson con Michael J. Fox, Trini Alvarado. 110′. PREMIUM ENERGY

21.20 LA VIE EN ROSE Biografico (F/Gb/Cz 2007). di Olivier Dahan con Marion Cotillard, Sylvie Testud, Gérard Depardieu, Emmanuelle Seigner. 140′. SKY OSCAR

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO

Digitale terrestre

08.35 IERI, OGGI, DOMANI Commedia (I/F 1963). Di Vittorio De Sica con Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Tina Pica. 115′. RAI MOVIE

21.00 TRAINSPOTTING Grottesco (Gb 1996). Di Danny Boyle con Ewan McGregor, Robert Carlyle, Ewen Bremner. 94′. IRIS

21.10 LA CITTÀ VERRÀ DISTRUTTA ALL’ALBA Horror (Usa/Uae 2010). Di Breck Eisner con Timothy Olyphant, Radha Mitchell. 101′. MEDIASET ITALIA 2

21.15 THE NEXT THREE DAYS Thriller (Usa/F 2010). Di Paul Haggis con Russell Crowe, Olivia Wilde, Liam Neeson. 122′. RETE 4

22.30 LA GUERRA DEI MONDI Fantascienza (Usa 2005). Di Steven Spielberg con Tom Cruise, Dakota Fanning, Miranda Otto. 116′. PARAMOUNT CHANNEL

23.20 ABOUT A BOY Commedia (Usa/Gb/F 2002). Di Paul e Chris Weitz con Hugh Grant, Nicholas Hoult, Toni Collette. 101′. IRIS

Pay tv

21.20 PLATOON Guerra (Usa/Gb 1986). Di Oliver Stone con Charlie Sheen, Tom Berenger, Willem Dafoe. 120′ SKY OSCAR

VENERDÌ 24 FEBBRAIO

Digitale terrestre

21.05 IN UN MONDO MIGLIORE Drammatico (Dan/Sve 2010). Di Susanne Bier con Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen. 119′. TV 2000

21.10 THE BOX Fantascienza (Usa 2009). Di Richard Kelly con Cameron Diaz, James Marsden, Frank Langella. 115′. MEDIASET ITALIA 2

21.15 FUOCOAMMARE Documentario (I/F 2016). Di Gianfranco Rosi. 106′. RAI 3

21.20 SCEMO & + SCEMO 2 Comico (Usa 2014). Di Peter & Bobby Farrelly con Jim Carrey, Jeff Daniels. 109′. RAI MOVIE

01.20 IL VOLTO DI UN’ALTRA Commedia (I 2012). Di Pappi Corsicato con Laura Chiatti, Alessandro Preziosi, Lino Guanciale, Iaia Forte. 84′. RAI 2

04.45 GERMANIA ANNO ZERO Drammatico (I 1947). Di Roberto Rossellini con Edmund Moeschke, Ernest Pittschau. 78′. RAI 3

Pay tv

21.00 GHOSTBUSTERS – ACCHIAPPAFANTASMI Fantasy (Usa 1984). Di Ivan Reitman con Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis. 105′. SKY COMEDY

SABATO 25 FEBBRAIO

Digitale terrestre

21.10 MOULIN ROUGE Musical (Australia/Usa 2001). Di Baz Luhrmann con Nicole Kidman, Ewan McGregor, Jim Broadbent, John Leguizamo. 130′. PARAMOUNT CHANNEL

23.00 SCRIVIMI FERMO POSTA Commedia (Usa 1939). Di Ernst Lubitsch con James Stewart, Margaret Sullavan. 97′. TV 2000

23.00 DREAMGIRLS Musical (Usa 2006). Di Bill Condon con Jennifer Hudson, Beyoncé Knowles, Jamie Foxx, Eddie Murphy. 131′. PARAMOUNT CHANNEL

23.20 GEORGE HARRISON – LIVING IN THE MATERIAL WORLD Documentario (Usa 2011). Di Martin Scorsese. 208′. RAI 5

Pay tv

21.00 AMABILI RESTI Fantasy (Usa/Gb/Nz 2009). Di Peter Jackson con Saoirse Ronan, Mark Wahlberg, Rachel Weisz, Stanley Tucci. 135′. SKY PASSION

21.15 STEVE JOBS Biografico (Usa/Gb 2015). Di Danny Boyle con Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen. 122′. PREMIUM CINEMA