Efebo d’oro 2022 – Il programma

Si terrà a Palermo dal 5 al 12 novembre, presso i Cantieri Culturali alla Zisa, la 44a edizione dell’Efebo d’Oro – Festival internazionale di Cinema e Narrativa. Il Premio Nuovi Linguaggi verrà consegnato a Tizza Covi e Rainer Frimmel.



Silvio Soldini sarà a Palermo per ritirare l’Efebo d’Oro alla carriera. Della sua filmografia verranno proiettati 3/19 (2021), a tutt’oggi suo ultimo lavoro, Brucio nel vento (2002), tratto da Ieri, romanzo di Ágota Kristóf e Pane e tulipani (2000), che sarà proposta in versione restaurata. Il regista dialogherà con Costanza Quatriglio (regista e direttrice artistica del Centro Sperimentale di Cinematografia – sede Sicilia) e Giovanni Massa (direttore artistico Efebo d’Oro) sabato 12 novembre, alle ore 18.30 presso il Cinema De Seta.



7 i film tratti da un’opera letteraria in concorso per l’Efebo d’Oro: Benedetta di Paul Verhoeven, presentato l’anno scorso a Cannes e mai distribuito in Italia; 100 minutes -Ivan Denisovich, ultimo film del regista russo Gleb Panfilov, tratto dal romanzo Una giornata di Ivan Denisovich di Aleksandr Solženicyn; Ils sont Vivants di Jeremie Elkaïm; No one with the Calves, di Sabrina Sarabi; e ancora A Perfect Enemy di Kike Maillo, regista noto per aver diretto la serie Netflix di grande successo Alma. Tra le prime visioni c’è il ritorno di Faith Akin (Efebo alla carriera 2019) che porta il suo recentissimo Rheingold, film che ricostruisce la tumultuosa vita del rapper e produttore curdo-iraniano Giwar Hajabi trasferitosi insieme alla famiglia in Germania alla fine degli anni Ottanta.

Tra i film della sezione Efebo Prospettive, si mostreranno opere seconde: dal danese Miss Viborg di Marianne Blicher al francese Onoda di Arthur Harari; OBEŤ (Sacrificio) (2022) di Michal Blaško, e, per finire, i due film italiani in concorso, l’opera seconda del siciliano Marco Amenta, Tra le onde e Atlantide di Yuri Ancarani, artista noto per le sue installazioni di videoarte e per i suoi documentari. Le 5 opere saranno valutate dalla giuria composta da Antonio Bellia (regista e direttore artistico del SiciliAmbiente Documentary Film Festival), Selene Caramazza (attrice) e Daniele Vicari (regista, sceneggiatore e scrittore).

Infine altre tre opere fuori concorso: l’anteprima nazionale di The Sprayer di Farnoosh Abedi; Arabia Felix di Robert Cahen che giovedì 10 novembre a partire dalle 9.30 terrà una masterclass con Bruno Di Marino presso il Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Sicilia. Per finire con Um Filme em Forma de Assim, ultima produzione di João Botelho (vincitore lo scorso anno dell’Efebo d’Oro per il miglior film tratto da opera letteraria).

