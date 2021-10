Milano Film Festival 2021 – Il festival diffuso di Milano

Si è chiusa domenica sera ai Giardini Indro Montanelli di Porta Venezia l’intensa tre giorni del Milano Film Festival. Un’edizione che, a detta del presidente Beniamino Saibene, non corrisponde né alla ventitreesima né alla ventiquattresima, in quanto rappresenta il trampolino tra un mondo e un altro. È l’edizione del back to reality, del ritorno in sala (da questa settimana al 100%), del ritrovo della socialità. Anche per questo, i controlli nei tre luoghi occupati all’interno di Porta Venezia (Cinema Arcobaleno, Sala MEET, Giardini Indro Montanelli) sono rigorosi e ripetuti costantemente. Green pass, temperatura e biglietto è il mantra che ci si ripete prima di entrare in sala e che probabilmente ci accompagnerà al cinema per i prossimi mesi.

Le basse temperature delle serate autunnali milanesi non hanno spaventato gli spettatori del cinema all’aperto ai Giardini Montanelli. Qui sono stati proiettati il film di apertura e chiusura del festival: France, di Bruno Dumont e The Velvet Underground, di Todd Haynes.

L’impressione, soprattutto durante le proiezioni serali, è stata quella di una piccola grande festa. Il pubblico l’ha vissuta tutta d’un fiato in uno spazio temporale e spaziale sicuramente ridotto, ma non per questo limitante. Questo grazie anche alle diverse attività collaterali messe a disposizione.



Ad esempio, accanto al palco dei Giardini, un allestimento realizzato dall’Accademia di Brera ha incuriosito una buona fetta del pubblico. Grazie alla tecnologia del green screen, persone di tutte le età si sono cimentate nell’esperienza di essere riprese su due panchine diverse dando l’impressione di trovarsi sulla stessa.

Lo spirito del festival si può cercare proprio in questa sensazione di vicinanza, di condivisione di tre diversi spazi culturali, simbolo della stessa zona territoriale. Nei tre giorni di festival gli spettatori, i volontari, i registi e gli attori hanno compartecipato a proiezioni, aperitivi, dibattiti.