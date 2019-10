TS+FF 2019 – La 19a edizione del Trieste Science+Fiction Festival

Anche quest’anno il Trieste Science+Fiction Festival si conferma la manifestazione fondamentale per gli appassionati del fantastico e della fantascienza. La 19a edizione, che si terrà da stasera al 3 novembre, ha infatti un programma ricco e variegato. Fondato a Trieste nell’anno 2000 il TS+FF ha raccolto l’eredità dello storico Festival Internazionale del Film di Fantascienza di Trieste svoltosi dal 1963 al 1982, la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra le prime in Europa.



Come sempre la selezione ufficiale del Trieste Science+Fiction Festival presenta tre concorsi internazionali: il Premio Asteroide, competizione internazionale per il miglior film di fantascienza di registi emergenti a livello mondiale, e i due Premi Méliès d’argento della European Fantastic Film Festivals Federation per il miglior lungometraggio e cortometraggio di genere fantastico europeo. La sezione Spazio Italia ospita il meglio della produzione nazionale. Immancabili, infine, gli Incontri di Futurologia dedicati alla scienza e alla letteratura, in collaborazione con le istituzioni scientifiche del Sistema Trieste, e la consegna del premio alla carriera ad un maestro del fantastico. La sede principale della manifestazione, grazie alla collaborazione del Comune di Trieste e del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, è il Politeama Rossetti. Il palazzo della Casa del Cinema di Trieste, sede delle maggiori associazioni di cultura cinematografica del territorio, è il quartier generale della manifestazione e con la collaborazione del Teatro Miela ospita le sezioni collaterali del festival, mentre altre iniziative e programmi speciali sono previsti nella sala d’essai del Cinema Ariston.

L’edizione 2019 parte subito con i fuochi d’artificio il 30 Ottobre con Terminator – Destino Oscuro di Tim Miller che ignorando i capitoli successivi del franchise racconta gli eventi avvenuti dopo Terminator 2 – Il giorno del giudizio. Grazie alla produzione dell’ideatore originale della serie James Cameron, avremo l’occasione di vedere Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger riprende gli iconici ruoli di Sarah Connor e del cyborg venuto dal futuro. A Trieste non ci sarà però solo la grande industria hollywoodiana ma ci sarà spazio anche per anteprime di opere che vengono da luoghi geografici tradizionalmente distanti dalla fantascienza cinematografica. Interessante sarà ad esempio l’afro-futurismo proposto da Jesus Shows You the Way to the Highway, di Miguel Llansó che parte da intelligente premesse: “La globalizzazione si presenta in Africa come nel resto del mondo: un puro e crudo capitalismo. Lo scontro fra le più estreme forme di industrializzazione capitalistica e il permanere di tradizioni millenarie crea degli amalgami mostruosi; il risultato è delirante e spesso straziante: poster che pubblicizzano viaggi verso simulacri del piacere fra i grattacieli di Dubai ricoprono le tradizionali case di argilla nei cui cortili risuona Beyoncé mentre si macellano capre e polli”.

Il Festival avrà i suoi ospiti d’onore. Il primo di questi sarà Brian Yuzna, autore di pellicole cult del cinema fanta-horror degli anni ‘80/’90, tra cui Society – The Horror (1989), Re-Animator 2 (1989) e The Dentist (1996). Proprio il trentennale di Society sarà l’occasione per vederne la versione restaurata, seguita dalla conversazione col regista, giorno 31 Ottobre. Il cineasta sarà inoltre presente alla manifestazione in veste di Presidente della giuria del Premio Asteroide, riconoscimento internazionale che ogni anno il festival dedica al miglior film di science-fiction e fantasy in concorso. L’altra presenza importante del festival sarà Phil Tippett, regista, produttore e creatore di effetti speciali, vincitore di due Premi Oscar e celebre per il suo contributo visivo a Il ritorno dello Jedi e Jurassic Park, che giorno 3 Novembre ritirerà il Premio Asteoride alla carriera.

A chiudere il Trieste Science+Fiction Festival sarà Zombieland – Doppio Colpo, sequel del cult movie Benvenuti a Zombieland, che vede riuniti dieci anni dopo il primo film Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin e Emma Stone, diretti ancora una volta da Ruben Fleischer.

