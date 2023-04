Laura Citarella protagonista al Sicilia Queer 2023

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMA: DUE CORSI ONLINE



Il Sicilia Queer filmfest è il primo festival internazionale di cinema LGBT e nuove prospettive in Sicilia. Nasce dalla richiesta diffusa di pensiero e cultura non omologata e dalla necessità di rappresentare una società in evoluzione. In programma a Palermo presso i Cantieri Culturali alla Zisa dal 25 al 31 maggio, la tredicesima edizione del festival presenta per la prima volta in italia la retrospettiva della regista argentina Laura Citarella, uno dei più grandi talenti del cinema contemporaneo e figura di spicco del collettivo cinematografico El Pampero Cine, fondato nel 2002 a Buenos Aires da un gruppo di cui fanno parte anche Mariano Llinás (Historias extraordinarias, 2008 e La flor, 2018) e Alejo Moguillansky (Un dia de caza, 2020), tutti desiderosi di portare sperimentazione e innovazione nella produzione del cinema in Argentina.



Il SQFF ospiterà Laura Citarella, insieme all’attore Ezequiel Pierri, protagonista del film Trenque Lauquen del 2022 diretto dalla stessa Citarella e vincitore di numerosi premi internazionali tra i quali miglior film dell’anno e migliore regista per la International Cinephile Society e miglior film nel festival di Mar del Plata in Argentina.

Durante il festival saranno proiettati tutti i lavori della regista che nella sua carriera ha diretto due cortometraggi, Tres juntos del 2006 e Bitácoras – Diario rural del 2021 e quattro lungometraggi, Historias Breves 5 e Las Poetas visitan a Juana Bignozzi del 2009, Ostende del 2011 e La mujer de los perros, firmato assieme a Veronica Llinas nel 2015, film che ha ottenuto l’attenzione dei festival cinematografici internazionali e che racconta con sguardo estremamente femminile la storia di una donna che vive con un branco di cani e la sua vita di solitudine e d’incertezza davanti allo scatenarsi degli eventi naturali avversi, la pioggia, il vento, la malattia.

Il festival presenta due diverse sezioni competitive, il Queer Short: Concorso internazionale di cortometraggi, per opere legate alle tematiche queer in senso lato, e il Premio Internazionale Nuove Visioni per lungometraggi di finzione e documentari per opere prime e seconde, per registi esordienti o per film considerati innovativi sotto altri punti di vista, non necessariamente legati a tematiche queer.

È possibile consultare il programma completo della tredicesima edizione del Sicilia Queer 2023 direttamente sul sito siciliaqueerfilmfest.it



