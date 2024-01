Si terrà dal 14 al 22 giugno prossimi la 60ª edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema che avrà luogo a Pesaro, inserendosi quest’anno nell’ambito degli eventi culturali della città, Capitale Italiana della Cultura 2024. Il direttore Pedro Armocida ha annunciato l’apertura dei bandi per il Concorso Pesaro Nuovo Cinema, per film senza vincolo di genere, durata e formato, per il concorso di critica Premio Lino Miccichè e per il primo concorso italiano di videosaggi, aperto agli studenti di cinema di tutto il mondo.



TORNA IN SALA IL CACCIATORE E NOI SCONTIAMO DEL 30% LA MONOGRAFIA SU MICHAEL CIMINO



--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Durante i giorni del festival si terranno inoltre due eventi speciali sul cinema italiano, organizzati in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia e dedicati a Franco Maresco e a Ficarra e Picone. Apparentemente due facce opposte di uno stesso mondo (la Sicilia), il regista e il duo palermitani hanno, nel corso delle loro carriere, anche qualche collaborazione all’attivo. Ficarra e Picone hanno infatti preso parte come attori al film Belluscone – Una storia siciliana di Maresco, e al successivo La mafia non è più quella di una volta in veste di produttori, tramite la loro società Tramp Limited. La Mostra, in collaborazione con la Cineteca Nazionale, organizzerà una retrospettiva dei loro film e pubblicherà, nella collana Nuovocinema di Marsilio Editori, due monografie. Quella dedicata a Ficarra e Picone sarà curata dallo stesso direttore del festival Pedro Armocida con Giulio Sangiorgio (direttore del settimanale FilmTv), mentre quella su Franco Maresco dal critico Fulvio Baglivi. A conclusione di ciascun evento, il pubblico avrà la possibilità di incontrare i registi in occasione di una tavola rotonda.

“Sono molti i ricordi che mi legano a Pesaro, tra questi uno dei più belli della mia attività registica è stato l’incontro con Marco Ferreri nell’edizione del 1996” ha dichiarato Maresco, che nel 2023 ha presentato fuori concorso a Locarno il suo ultimo documentario, Lovano Supreme. Ficarra e Picone, che lo scorso dicembre hanno portato nelle sale il loro ultimo film Santocielo, hanno invece commentato: “Per noi fare cinema è una grande opportunità per raccontare le storie che sentiamo dentro e condividerle. Sarà una bellissima occasione di confronto.”

Per ulteriori informazioni sulla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, è possibile consultare il sito ufficiale del festival.



COME VENDERE UNA STORIA PER IL CINEMA E LA TELEVISIONE - corso online dal 7 febbraio



----------------------------

--------------------------------------------------------