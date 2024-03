Peter Weir dice addio al cinema

A 14 anni dal suo ultimo lavoro, The Way Back, Peter Weir ha annunciato il suo ritiro dalle scene. Durante un intervento al Festival de la Cinémathèque a Parigi, il regista australiano ha raccontato di considerarsi ufficialmente in pensione ormai da diverso tempo. Quando gli è stato chiesto quale fosse la ragione alla base di tale decisione, Weir, 80 anni il prossimo 21 agosto, si è limitato a rispondere: “Perché semplicemente non ho più energia.”



Va detto, non si tratta certamente di un fulmine a ciel sereno né tantomeno di una sorpresa. Il cineasta infatti da parecchio tempo si è progressivamente allontanato dal mondo cinematografico e l’annuncio risulta quindi più che altro la conferma ufficiale di una notizia che era nell’aria già da un po’. Proprio a tal proposito nel 2022 Ethan Hawke, che con Peter Weir ha lavorato ne L’attimo fuggente, interpellato da IndieWire sull’argomento, aveva lasciato preannunciare la possibilità che la carriera del regista fosse effettivamente giunta alla fine. “Ha perso interesse nel cinema.” aveva dichiarato l’attore “Gli piaceva molto quando non aveva attori pieni di pretese. Russell Crowe e Johnny Depp lo hanno devastato. Per avere il budget per fare The Truman Show o Master & Commander, hai bisogno di un Jim Carrey o di un Russell Crowe. Lui preferiva attori come Harrison Ford o Gerard Depardieu, più amichevoli con i registi e che non si considerano i più importanti”.

Peter Weir ha raggiunto la popolarità nel 1975 con Picnic ad Hanging Rock, cult australiano del 1975, grazie a cui ha intrapreso in seguito una carriera ricca di successi tanto di critica quanto di pubblico. Tra i suoi film più famosi, si possono annoverare Witness – Il testimone (1985), Mosquito Coast (1986), L’attimo fuggente (1989), Green Card – Matrimonio di convenienza (1990), The Truman Show (1998) e Master & Commander – Sfida ai confini del mare (2003). È inoltre stato candidato all’Oscar per sei volte, senza mai vincerlo, ma ricevendo dall’Academy il riconoscimento alla carriera nel 2023.



