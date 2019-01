Stand-up e Post-comedy, una play list di Sentieri selvaggi

Sentieri selvaggi segue l’evoluzione della post-comedy da tempo, ecco una selezione di articoli pubblicati sul nostro sito www.sentieriselvaggi.it per approfondire ulteriormente la Cover Story di Sentieriselvaggi21st n.1

Patriota Indesiderato – Hasan Minhaj, la tribuna politica di Netflix

Hasan Minahj è il comico americano, di origini indo-musulmane, più politico di Netflix. Scopriamo allora il suo show, Patriot Act, che è arrivato addirittura ad essere censurato in Arabia Saudita

Vice – L’uomo nell’ombra, di Adam McKay

Il testo definitivo della post-comedy, il tentativo di ribattere alle derive grottesche del reale riprendendosi il diritto della commedia all’esagerazione e alla reinvenzione, pratiche oramai esondate nella post-verità del dibattito elettorale perenne.

Make people feel black: Atlanta

In un gioco labirintico di opposti, tra sospensione e senso di caduta, Donald Glover nella sua serie evoca la cultura dello hood per mostrare come la blackness sia un’idea intraducibile, multipla e divergente

All adventurous women do – La nuova stand up comedy femminile

Una volta passate dalla writers’ room al palco, le donne non hanno più mollato il microfono, sempre in tour, in teatri che impazziscono nel sentirle abbattere gli stereotipi sull’identità femminile

Saturday Night Live – Breve storia di uno sketch infinito

Com’è cambiato dagli esordi il quartier generale da cui continuano a nascere le pratiche eversive del demenziale?

Nemico Pubblico – Intervista a Giorgio Montanini

Una chiacchierata con l’autore e attore comico Giorgio Montanini sul suo lavoro di comedian e sullo stato della comicità nel nostro Paese.

The Fool on the Hill. I maghi dello stand-up

Bob Hope, Lenny Bruce, Hicks, Carlin: la storia della stand-up comedy dimostra che può essere mestiere o vocazione. La scelta: tappa di formazione nello show-business o missione da comedian a vita?

Questa è la mia vita. L’universo autobiografico di Judd Apatow (e soci)

Nel mondo apatowiano confessare il vero, tramite l’autobiografia, è la reale magia cinematografica, in cui si compie la catarsi. E se l’intimismo di Judd fosse il vero antesignano della post-comedy?

Ma quanto sono sconci i cartoni animati per adulti?

BoJack Horseman, Rick & Morty, Big Mouth: la post-comedy viaggia anche nei territori dell’animazione. Dalla giarrettiera di Betty Boop al food porn(o) di Seth Rogen: una carrellata nella storia dei cartoon per adulti

