FESCAAAL 2023 – Ecco tutti i premi

----------------------------

--------------------------------------------------------

Si è appena chiusa la 32° edizione del FESCAAAL, il Festival del Cinema Africano, d’Asia e d’America Latina (denominato “Zebra Flower Power”), svoltasi in diverse sale di Milano e in streaming sulla piattaforma di MyMovies dal 18 al 26 Marzo. L’edizione di quest’anno si è distinta per la qualità di cortometraggi e lungometraggi in programma, alcuni dei quali provenienti dai più importanti festival cinematografici internazionali, come Cannes, Locarno e Rotterdam.



----------------------------

--------------------------------------------------------

Ecco di seguito tutti i premi ufficiali e speciali con le rispettive giurie:



----------------------------

--------------------------------------------------------

CONCORSO LUNGOMETRAGGI “FINESTRE SUL MONDO”

La Giuria composta da:

PAOLO MORETTI, (Italia) – Presidente

SAEED ROUSTAEE, (Iran)

ERIGE SEHIRI, (Francia/Tunisia)

assegna il PREMIO COMUNE DI MILANO come MIGLIOR FILM (8.000 euro) a

TENGO SUEÑOS ELECTRICO di Valentina Maurel

(Belgio / Francia / Costa Rica, 2022)

Menzione speciale a

MEDITERRANEAN FEVER di Maha Haj

(Palestina/ Germania/ Francia/ Cipro/ Qatar, 2022)

CONCORSO CORTOMETRAGGI AFRICANI

La Giuria composta da:

Raffaella Giancristofaro – Presidente

Ilaria Feole

Gianluca Pisacane

assegna il PEMIO MIGLIOR CORTOMETRAGGIO AFRICANO (2.000 euro) a

MISTIDA di Falcão Nhaga (Portogallo, 2022)

Menzione speciale a

BAZIGAGA, di Jo Ingabire Moys (Francia / Regno Unito/ Belgio 2022)

CONCORSO EXTR’A

La Giuria composta da:

Raffella Giancristofaro, Ilaria Feole, Gianluca Pisacane

assegna il PREMIO DELLA CRITICA SNCCI (1.000 euro) a

GO, FRIEND, GO di Gabriele Licchelli, Andrea Settembrini, Francesco Lorusso

(Italia / Regno Unito / Germania, 2022)

Menzione speciale a

N’EN PARLONS PLUS di Cécile Khindria, Vittorio Moroni (Italia / Francia, 2022)

PREMIO CITTA’ DI MILANO

al film più votato dal pubblico al film

HARVEST MOON di Amarsaikhan Baljinnyam (Mongolia, 2022)

PREMIO CINIT – Cineforum italiano

al film SUR LA TOMBE DE MON PÈRE di Jawahine Zentar (Francia/ Marocco, 2022)

PREMIO ACEC – Diocesi di Milano

al film ABDELINHO di Hicham Ayouch (Marocco, 2022)

PREMIO MULTIMEDIA SAN PAOLO / TELENOVA

al film A.O.C. di Samy Sidali (Francia, 2022)

PREMIO JOHN CABOT UNIVERSITY

al film BATTIMA di Federico Dematté (Italia, 2022)



--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------