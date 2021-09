IL NUOVO SENTIERISELVAGGI21ST #9





Il merito principale di Filiberti è di abbeverarsi a fonti che seppur classiche, quasi scolastiche potremmo dire, raramente trovano spazio in un immaginario cinematografico che sia nei suoi esiti industriali che in quelli autoriali fatica negli ultimi anni ad uscire da sentieri facilmente tracciabili. Parsifal è un umido Cristo, un pietoso Zoroastro, un Siddharta gender fluid e poco importa se la suggestione spesso risulti solo accennata o nasca esplicitamente da un’erra(bonda)ta connessione dello spettatore. In fondo, in un film che rifiuta questa categorizzazione per definirsi sin dai titoli di testa come “opera cinematografica” non è olisticamente la somma delle singole parti a definirlo quanto l’interconnessione metatestuale a cui rimandano le sue sequenze. Ed è davvero straordinario come in tale operazione il cinema non si abbassi mai ad una posizione ancillare ma riesca, come se fossimo agli inizi della rivoluzione dell’immagine in movimento, a convogliare dentro i suoi confini le istanze delle altre arti. Il formalismo di un progetto pensato e coltivato visceralmente, fieramente autarchico nella sua ricerca poetica (il ricorso alla sedicente “drammaturgia del rovinismo”), lo connota senza paura di contraddizione di un particolarismo tecnico e di un universalismo tematico mai dissonanti. Parsifal compie la sua rivoluzione esistenziale camminando tra riconoscibili colline senesi e quando torna al porto della Terra Desolata, poco prima di congiungersi con la Terra per entrare nel tempo dell’Adesso, si ha l’impressione che T.S. Eliot abbia scritto il suo capolavoro da una campagna in Val di Chiana. Per quanto riguarda la parte tecnica Filiberti, insieme al direttore della fotografia Mauro Toscano, riesce con grande finezza ad avvicinare il digitale della macchina da presa al materico della pittura rinunciando a sfumature e gradazioni tonali per concentrarsi, alla maniera di Raffaello, sulla pregnanza di pochi colori primari e secondari (il giallo della Golden Age del jazz nella lunga scena ambientata nel bordello, il marrone della pietra del monastero nel dialogo Cristologico tra Parsifal e il suo sé). Anche la performance dei pochi attori presenti in scena denota il lungo lavoro preparatorio fatto con essi e la loro totale adesione verso la koinè visiva del regista. In un’opera cinematografica che si nutre di suggestioni sapienziali antichissime si può ricavare un’aforisma dal sapore new-age: per trovare il Graal dell’ispirazione artistica basta semplicemente avere l’ardire di un ego ipertofico. Come Parsifal, come Filiberti.



Regia: Marco Filiberti

Interpreti: Matteo Munari, Diletta Masetti, Marco Filiberti, Giovanni De Giorgi, Luca Tanganelli, Elena Crucianelli, Zoe Solferino

Distribuzione: 30 Holding

Durata: 135′

Origine: Italia, 2021

La valutazione del film di Sentieri Selvaggi 3.8 Il voto al film è a cura di Simone Emiliani Sending Il voto dei lettori 1 (1 voto)



