Taylor Swift: The Eras Tour conquista Disney+

Dopo gli incassi record ottenuti in sala, il film concerto ottiene un grande successo di pubblico anche in piattaforma, con oltre 4,6 milioni di visualizzazioni in appena 3 giorni

Taylor Swift: The Eras Tour continua ad ottenere un grande successo di pubblico. Dopo il passaggio in sala avvenuto alla fine del 2023, che con oltre 260 milioni di dollari al box office mondiale lo aveva reso il film concerto con il maggiore incasso di sempre, è arrivata il 15 marzo su Disney+ la Taylor’s Version, della durata di circa 3 ore e mezza. In poco più di 3 giorni, il film ha registrato 4,6 milioni di visualizzazioni, per un totale di 16,2 milioni di ore di visione. Anche in questo caso si tratta di un record, divenendo il film musicale più visto di sempre sulla piattaforma.



Rispetto al theatrical cut, questo nuovo montaggio mostra l’esibizione di nuovi brani come Cardigan, nonché la versione acustica di altre quattro canzoni: Maroon, Death by a Thousand Cuts, You Are in Love e I Can See You. Il The Eras Tour ripercorre i 17 anni di carriera di Taylor Swift, con una serie di 152 concerti tra il 17 marzo 2023 e il prossimo 8 dicembre in tutto il mondo. Ad oggi, si tratta già del tour mondiale con i più alti ricavi della storia.

Nel corso dell’ultima edizione dei Golden Globes, il film ha inoltre ricevuto una candidatura nella categoria dedicata ai più grandi incassi della stagione, che ha visto trionfare Barbie.



