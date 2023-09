Si gioca tutto il cinema di Yorgos Lanthimos. Lo fa attraverso il corpo doppio tra Frankenstein e Barbie di Emma Stone. Attraversa lo spazio ma anche il cinema del passato e il cineasta greco ha l’intuizione che la sua protagonista potrebbe vivere in qualunque epoca cinematografica in modo più evidente di Chazelle in La La Land. Prima ‘ragazza selvaggia’, poi creatura alla ricerca del sesso ma anche del desiderio, infine padrona del suo destino. Continua ad esserci un parallelismo folle, improponibile – e proprio per questo ci insistiamo – tra Bella Baxter e Barbie. Attraversano entrambe un mondo dominato da uno spazio che è un lungo, infinito décor cinematografico e in più diventano di carne ed ossa mettendo in crisi il loro immaginario. Bella ha una doppia vita, due dimensioni proprio come Kristen Stewart nella saga di Twilight. Nelle sue tante anime ci può essere la reincarnazione di Bella Swan, con cui condivide proprio lo stesso nome?

Bella ha cercato il suicidio. Era già morta o quasi ed è stata riportata in vita dallo scienziato Godwin Baxter. Dipende da lui, impara 15 parole al giorno ma anche se si muove in modo sgraziato e l’istinto prevale sulla ragione, vorrebbe mangiarsi la vita. Non è certo il matrimonio con un allievo di Godwin che le può cambiare l’esistenza. Così, quando conosce l’avvocato Duncan Wedderburn, un uomo scaltro e senza scrupoli, non ci pensa due volte a scappare con lui per poter vedere il mondo e frequentare gli ambienti mondani. Ma ben presto si accorge che è passata da una prigione all’altra. E Bella vuole la libertà.



Si gioca tutto il cinema di Yorgos Lanthimos. Stavolta saltano tutti i calcoli di uno stile spesso studiatissimo, dove la forma prevale sulla storia e inghiotte i personaggi. Con Povere creature! ha dei ribelli che sovvertono l’ordine del suo cinema, guidati da Emma Stone dove ci sono anche Willem Dafoe, autentica reincarnazione di un mostro Universal con il volto segnato dalle cicatrici ma che nasconde il cuore dietro la scienza e Mark Ruffalo, che è un po’ come quei personaggi noir prima ambigui e poi negativi. Ma anche il cinema di Lanthimos sfugge l’isolamento di Dogtooth, libera la lezione formale di La favorita e trova l’incrocio impossibile tra Tod Browning e Powell e Pressburger, potenziato dalla fotografia di Robbie Ryan. Il primo è nello spettrale bianco e nero mentre il modello dei due cineasti inglesi è in quel romanticismo del cielo blu scuro vicino al mare e nell’immagine iniziale di Bella sull’orlo del precipizio. Povere creature! accelera poi a tutta velocità in un viaggio tra Lisbona, Alessandria e Parigi tra case da gioco, crociere in mare, bordelli con slanci scenografici futuristici ma che cerca anche la nostalgia del passato in quel contagioso frammento della donna portoghese che suona e canta che cattura l’attenzione di Bella. Oltrepassando la prevedibile lettura sull’emancipazione femminile, la struttura da romanzo gotico di Povere creature! è soltanto la cornice per un’impazzita danza di diversi che non hanno più freni inibitori come nel finale da commedia nera che sovverte ogni ordine e ogni prevaricazione come quella del marito di Emma nella vita precedente a tavola con la servitù. Il cinismo del cinema di Lanthimos stavolta diventa autoironia. Certo, gli attori e il romanzo omonimo di Alasdair Gray gli danno una mano. Ma, come nelle galline con la testa di maiale o di cane, gli elementi possono essere scomposti per creare degli abbinamenti prima imprevisti, con scomposizioni alla Zemeckis da La morte ti fa bella. Ed è proprio questa ricerca dell’impossibile che fa di Povere creature!, oltre il miglior film di Lanthimos, quello in cui si rimette in discussione. Perché stavolta si gioca tutto. E questa cosa ci piace.

La valutazione del film di Sentieri Selvaggi 3.7



