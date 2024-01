Costanza Quatriglio alla 74ª Berlinale

Il nuovo film di Costanza Quatriglio, Il cassetto segreto, prodotto da Indyca e Luce Cinecittà con Rai Cinema, sarà presentato nella sezione Forum della 74ª edizione del Festival di Berlino, che si terrà dal prossimo 15 al 25 febbraio. La regista palermitana, a quattro anni dal suo ultimo documentario Palermo sospesa, c’è il festino che non c’è, racconta in questo caso la Sicilia, l’Italia e l’Europa del ‘900 attraverso le memorie di suo padre. Giuseppe Quatriglio è stato un importante giornalista, tra le firme principali del Giornale di Sicilia e corrispondente dall’America, nonché saggista e fotografo. Nel gennaio 2022 Costanza Quatriglio riapre le porte della casa in cui è cresciuta, donando alla Regione Siciliana tutto il contenuto dell’archivio del padre. Il cassetto segreto utilizza quindi le sue fotografie, bobine e registrazioni sonore effettuate a partire dagli anni ‘40 in viaggio per il mondo, arrivando a raccontare oltre 70 anni di storia, fino al 2011, quando Giuseppe Quatriglio era ormai più che novantenne.

Nell’archivio sono presenti le voci registrate di Jean-Paul Sartre e Carlo Levi, foto con attori come Cary Grant, Anna Magnani e Ingrid Bergman, oltre ad un autoscatto non riuscito con Enrico Fermi, nonché testimonianze dell’amicizia tra lo stesso Quatriglio e personaggi di spicco della cultura siciliana, da Leonardo Sciascia (che lo definì l’instancabile ricercatore di cose siciliane) al poeta Ignazio Buttita, passando per un disegno regalatogli da Renato Guttuso. Ma vi sono anche i ricordi di vicende significative come il terremoto del Belice del 1968 o la caduta del Muro di Berlino (1989).

Il cassetto segreto si pone quindi l’obiettivo di visualizzare i cambiamenti del mondo e dell’Europa nel corso del ‘900 e poi nei primi 2000 attraverso lo sguardo del padre, utilizzando quindi una memoria personale per ricostruire la memoria collettiva.



La scoperta di oltre 60.000 negativi fotografici scattati da mio padre dal 1947 in poi, decine di bobine 8mm e centinaia di ore di registrazioni sonore, mi ha fatto comprendere che avevo la possibilità straordinaria di realizzare un film che ponesse al centro un intreccio di vicende e vite vissute che riverberano nella storia di noi tutti – afferma Costanza Quatriglio – La casa dove sono cresciuta è divenuta il set per un racconto personale e articolato che si dipana dalle sue mura per abbracciare la Sicilia, l’Europa e il mondo, in un secolo di storia.

Costanza Quatriglio esordisce con L’isola, alla Quinzaine des Réalisateurs del 56° Festival di Cannes nel 2003 e restaurato nel 2023. Nel 2013 era fuori concorso alla Mostra di Venezia con il lungometraggio Con il fiato sospeso. Ha vinto il Nastro d’Argento con Terramatta nello stesso anno e con Triangle nel 2015, mentre 87 ore ha ricevuto il Nastro d’argento speciale nel 2016. Di recente ha diretto per la tv La bambina che non voleva cantare e Trafficante di virus.



