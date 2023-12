Il cinema in cerca del reale – Il convegno di DOCUSFERA #3

L’espressione “cinema del reale” di per sé non vuol dir nulla, e anzi oggi sembra quasi aver assunto le caratteristiche di un brand, di una sorta di giustificazione linguistica ed estetica. La ricerca del “reale” ha allora senso solamente nella misura in cui ci si pone il problema del reale o, forse meglio, si assume il reale come problema. Il convegno organizzato da Docusfera, la rassegna di Sentieri Selvaggi realizzata con il il contributo e il patrocinio della Direzione generale cinema e audiovisivo – Ministero della Cultura, parte da questa indagine: in che modo il documentario si pone il problema della realtà? Si tenterà di rispondere creando un dialogo tra esperti di diverse discipline (accademici e non), con alcuni dei maggiori esperti italiani di documentario ai quali si affiancherà il punto di vista di quegli autori che stanno costantemente rinnovando gli orizzonti di queste pratiche.

Il convegno, previsto per mercoledì 13 novembre h 15:30 nella nostra sala di via Carlo Botta 19 a ingresso gratuito sarà, dunque, incentrato sulla teoria e la pratica del documentario, sulla storia, il presente e le prospettive future del documentario italiano. Moderano i direttori artistici della rassegna Docusfera, Aldo Spiniello e Sergio Sozzo.

La tavola rotonda sarà visibile su facebook.com/sentieriselvaggi e gli atti verranno successivamente raccolti in una pubblicazione dedicata.

Elenco dei partecipanti alla discussione (in progress)

Samuel Antichi (ricercatore presso Università della Calabria, autore di The black hole of meaning. Ri-mettere in scena il trauma nel cinema documentario contemporaneo)

Massimo Causo (critico cinematografico, Torino Film Festival)

Federico Francioni (regista, The First Shot, Rue Garibaldi)

Christian Carmosino Mereu (regista, direttore artistico del Rome Indepedent Documentary Festival)



