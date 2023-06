AreneDiRoma2023 – Piazza San Cosimato a Trastevere (2 Giugno – 16 Luglio)

Il Cinema in Piazza torna ad animare l’estate di Roma dal 2 giugno al 16 luglio. Giunto alla sua nona edizione, l’evento organizzato e promosso dalla Fondazione Piccolo America porterà il grande cinema nella Capitale, partendo dalle tre grandi aree di Piazza San Cosimato a Trastevere, del Parco della Cervelletta di Tor Sapienza e del Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia. Ogni sera alle ore 21.15, il centro di Roma e la periferia vivranno di una ricchissima programmazione, incontri speciali con ospiti internazionali provenienti da diversi luoghi del mondo, film in lingua straniera sottotitolati in italiano e film italiani con sottotitoli in inglese, il tutto a ingresso libero e gratuito ad eccezione degli eventi speciali al Cinema Troisi. Ci saranno in tutto 92 proiezioni, di cui tre al Cinema Troisi, 20 incontri speciali e 13 retrospettive. Una grande festa popolare che inaugurerà venerdì 2 giugno a Trastevere con la proiezione di Ennio, film uscito in sala nel 2022, introdotto dal regista Premio Oscar Giuseppe Tornatore e Gianni Morandi, insieme sul palco di San Cosimato per omaggiare il grande compositore e Maestro Ennio Morricone.



OPEN DAY UNICINEMA/SCUOLA DI CINEMA 12 GIUGNO ORE 18.00



----------------------------

--------------------------------------------------------

Ecco la programmazione:

2 giugno – Giuseppe Tornatore e Gianni Morandi presentano Ennio, di Giuseppe Tornatore (2021, 156 min)

3 giugno – Looney Tunes Superstar – Bugs Bunny, di Friz Freleng (115 min)

4 giugno – L’onorevole Angelina, di Luigi Zampa (1947, 90 min)

7 giugno – Frances Ha, di Noah Baumbach (2012, 86 min)

8 giugno – Polytechnique, di Denis Villeneuve (2009, 131 min)

9 giugno – Proibito rubare, di Luigi Comencini (1948, 85 min)

10 giugno – Daffy Duck Acchiappafantasmi, di Greg Ford e Terry Lennon (1988, 78 min)

11 giugno – Ladri di biciclette, di Vittorio De Sica (1948, 89 min)

14 giugno – Pietro Del Re, Asmae Dachan, Ettore Mazzanti e Amani Ballour presentano The cave, di Feras Fayyad (2019, 107 min) in collaborazione con Confronti e Medici Senza Frontiere

15 giugno – Incendies (La donna che canta), di Denis Villeneuve (2010, 131 min)

16 giugno – Enemy, di Denis Villeneuve (2013, 91 min)

17 giugno – Chi ha incastrato Roger Rabbit, di Robert Zemeckis (1988, 104 min)

18 giugno – Bellissima, di Luchino Visconti (1951, 113 min)

21 giugno – Greenberg (Lo stravagante mondo di Greeenberg), di Noah Baumbach (2010, 107 min)

22 giugno – Sicario, di Denis Villeneuve (2015, 121 min)

23 giugno – Julien Temple presenta Crock of gold: a few round with Shane Mac Gowan, di Julien Temple (2020, 124 min)

24 giugno – Space jam, di Joe Pytka (1996, 88 min)

25 giugno – Il sole negli occhi, di Antonio Pietrangeli (1953, 98 min)

28 giugno – Lady Bird, di Greta Gerwig (2017, 94 min)

29 giugno – Arrival, di Denis Villeneuve (2016, 116 min)

30 giugno – I soliti ignoti, di Mario Monicelli (1958, 112 min)

1 luglio – Looney Tunes: Back in action, di Joe Dante (2003, 93 min)

2 luglio – Estate violenta, di Valerio Zurlini (1959, 98min)

5 luglio – Little women (Piccole donne), di Greta Gerwig (2019, 135 min)

6 luglio – Blade Runner 2049, di Denis Villeneuve (2017, 164 min)

7 luglio – Kenneth Lonergan presenta Manchester by the sea, di Kenneth Lonergan (2016, 137 min) modera Antonio Monda

8 luglio – Gremlins 2 – La nuova stirpe, di Joe Dante (1990, 106 min)

9 luglio – I magliari, di Francesco Rosi (1959, 119 min)

12 luglio – Mistress America, di Noah Baumbach (2015, 84 min)

13 luglio – Dune, di Denis Villeneuve (2021, 195 min)

14 luglio – Speriamo che sia femmina, di Mario Monicelli (1986, 120 min)

15 luglio – Space jam 2 – New legends, di Malcom D. Lee (2021, 115 min)

16 luglio – Rocco e i suoi fratelli, di Luchino Visconti (1960, 179 min)

QUI IL PROGRAMMA DI TUTTE LE ARENE DI ROMA

QUI IL PROGRAMMA DEll’ESTATE ROMANA 2023 – COLLATERAL



IL N.14 DELLA RIVISTA DI SENTIERI SELVAGGI



--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------