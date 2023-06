Nastri d’Argento 2023: tutti i vincitori

Si è svolta martedì 20 giugno la serata di premiazione dei Nastri d’Argento 2023, la 77a edizione dell’evento che premia i film usciti in sala l’anno precedente. Premiati i film usciti esclusivamente in sala dall’1° Giugno 2022 al 31 Maggio 2023.

A vincere, due storie che appartengono alla nostra Italia. Nastro dell’anno al film La stranezza di Roberto Andò, con protagonisti Ficarra, Picone e Toni Servillo, e come Miglior Film Rapito di Marco Bellocchio (che ha da poco ricevuto anche il Nastro d’Argento Grandi Serie per la Migliore serie dell’anno, Esterno Notte).

Tra i premi c’è grande gioia per il riconoscimento all’opera prima di Giuseppe Fiorello, Stranizza d’amuri: il film, che cita la canzone di Franco Battiato, si ispira a un fatto di cronaca degli anni Ottanta, il delitto di Giarre, ed è dedicato alle due vittime, Giorgio Giammona e Antonio Galatola.

Premiata come Migliore Commedia Mixed by Erry di Sydney Sibilia, la storia di Enrico ‘Erry’ Frattasio che sempre negli anni Ottanta inizia a creare e a vendere musicassette contraffatte per i suoi amici e clienti, allargando in seguito il giro fino a dar vita a un’impresa, che si trasforma in un’avventura internazionale.

Il Nastro Speciale va all’instancabile Michele Placido per L’Ombra di Caravaggio.

Il Nastro d’Argento alla Carriera è andato a Giovanna Ralli, vista sul grande schermo in Marcel!, debutto alla regia di Jasmine Trinca. L’attrice ha dichiarato: “Mi riporta indietro nel tempo, a quando mi alzavo alle quattro di mattina per andare a Cinecittà a fare la figurante. Sono cresciuta sotto i bombardamenti e a dieci anni ero già una donna”. La carriera di Ralli inizia nel 1950, con Luci del varietà di Alberto Lattuada e Federico Fellini. Nel film anche un’ancora sconosciuta Sofia Loren col nome di Sofia Lazzaro. “Poi ancora Villa Borghese di Gianni Franciolini, film in sei episodi, che ebbe un successo enorme e mi fece capire che dovevo continuare questa carriera e che dunque dovevo studiare. Chiamai così in casa una professoressa per istruirmi un po’. A quel tempo tutti facevano a gara nel regalarmi dei libri, da Roberto Rossellini a Scarpelli”.

Ecco tutti i premi:

NASTRO DELL’ANNO

La stranezza di Roberto Andò

MIGLIOR FILM

Rapito

MIGLIORE REGIA

Marco Bellocchio per Rapito

MIGLIOR ESORDIO

Stranizza d’amuri di Giuseppe Fiorello

MIGLIORE COMMEDIA

Mixed by Erry di Sydney Sibilia



SOGGETTO

L’immensità di Emanuele Crialese

SCENEGGIATURA

Rapito di Marco Bellocchio, Susanna Nicchiarelli in collaborazione con Edoardo Albinati, Daniela Ceselli

ATTRICE PROTAGONISTA

Barbara Ronchi per Rapito

ATTORE PROTAGONISTA

Alessandro Borghi, Luca Marinelli per Le otto montagne

ATTRICE NON PROTAGONISTA

Barbora Bobulova per Il sol dell’avvenire

ATTORE NON PROTAGONISTA

Paolo Pierobon per Rapito

ATTRICE COMMEDIA

Pilar Fogliati per Romantiche

ATTORE COMMEDIA

Antonio Albanese per Grazie ragazzi

FOTOGRAFIA

Michele D’Attanasio per L’ombra di Caravaggio

SCENOGRAFIA

Tonino Zera per L’ombra di Caravaggio, Mixed by Erry



COSTUMI

Carlo Poggioli per L’ombra di Caravaggio

MONTAGGIO

Francesca Calvelli, Stefano Mariotti per Rapito

SONORO

Le otto montagne

CASTING DIRECTOR

Francesca Borromeo per Mixed by Erry

COLONNA SONORA

Colapesce e Dimartino con La primavera della mia vita

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

Caro Amore lontanissimo ne Il colibrì. Musica di Sergio Endrigo, testo di Riccardo Sinigallia, interpretata da Marco Mengoni

PREMI SPECIALI

NASTRO d’ARGENTO ALLA CARRIERA

Giovanna Ralli

NASTRO d’ARGENTO SPECIALE

Michele Placido per L’Ombra di Caravaggio e Orlando

NASTRO d’ARGENTO EUROPEO

Valeria Bruni Tedeschi per Forever Young – Les Amandiers

Il ‘CAMEO DELL’ANNO’

Giovanni Veronesi per La divina commedia

PREMI SPECIALI per i giovani ‘GUGLIELMO BIRAGHI’

Leonardo Maltese per Il signore delle formiche, Rapito e Valentina Romani per Il sol dell’avvenire

‘GRAZIELLA BONACCHI’

Samuel Segreto e Gabriele Pizzurro per Stranizza d’amuri

NASTRI/FONDAZIONE NOBIS

Greta Gasbarri per Mia e Massimiliano Caiazzo per Piano piano

NASTRI/NUOVO IMAIE

Lidia Vitale

PREMIO/HAMILTON Behind the camera

Colapesce e Dimartino

NASTRI/PERSOL ‘Personaggio dell’anno’

Giacomo Gianniotti

PREMIO/WELLA PROFESSIONALS per l’immagine

Pilar Fogliati



