AreneDiRoma2023 – Parco di Monte Ciocci (10 giugno – 16 luglio)

Il Cinema in Piazza torna ad animare l’estate di Roma dal 2 giugno al 16 luglio. Giunto alla sua nona edizione, l’evento organizzato e promosso dalla Fondazione Piccolo America porterà il grande cinema nella Capitale, partendo dalle tre grandi aree di Piazza San Cosimato a Trastevere, del Parco della Cervelletta di Tor Sapienza e del Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia. Ogni sera alle ore 21.15, il centro di Roma e la periferia vivranno di una ricchissima programmazione, incontri speciali con ospiti internazionali provenienti da diversi luoghi del mondo, film in lingua straniera sottotitolati in italiano e film italiani con sottotitoli in inglese, il tutto a ingresso libero e gratuito ad eccezione degli eventi speciali al Cinema Troisi. Ci saranno in tutto 92 proiezioni, di cui tre al Cinema Troisi, 20 incontri speciali e 13 retrospettive. Al Parco di Monte Ciocci due degli eventi più attesi in programma: sabato 1 luglio Darren Aronofsky dialogherà con i registi Fabio e Damiano D’Innocenzo su The Wrestler, film vincitore del Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2008. Il regista americano sarà protagonista anche di un incontro speciale al Cinema Troisi domenica 2 luglio per parlare del suo ultimo lavoro The Whale. Altro appuntamento sarà sabato 15 luglio con il regista spagnolo Rodrigo Soroyen che introdurrà il suo film As Bestas.

Ecco la programmazione:

10 giugno – Animal house , di John Landis (1978, 109 min)

11 giugno – Giulia Steigerwalt e il cast presentano Settembre , di Giulia Steigerwalt (2022, 110 min)

14 giugno – Sesso, bugie e videotape , di Steven Soderbergh (1989, 100 min)

15 giugno – Monica e il desiderio , di Ingmar Bergman (1953, 96 min)

16 giugno – Robin Hood, di Wolfgang Reitherman (1973, 83 min)

17 giugno – Julie Taymor e Elliot Goldenthal presentano Across the universe , di Julie Taymor. Modera Antonio Monda

18 giugno – The Blues Brothers , di John Landis (1980, 133 min)

21 giugno – Mid90s , di Jonah Hill (2018, 85 min)

22 giugno – Il settimo sigillo , di Ingmar Bergman (1957, 96 min)

23 giugno – Galline in fuga , di Peter Lord e Nick Park (2000, 84 min)

24 giugno – Jean-Pierre Jeunet presenta Delicatessen, di Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro (1991, 99 min)

25 giugno – William Oldroyd presenta Lady Macbeth , di William Oldroyd (2016, 89 min)

28 giugno – Traffic , di Steven Soderbergh (2000, 147 min)

29 giugno – Il posto delle fragole , di Ingmar Bergman (1957, 91 min)

30 giugno – Dragon trainer , di Chris Sanders e Dean DeBlois (2010, 98 min)

1 luglio – Darren Aronofsky presenta The wrestler , di Darren Aronofsky (2008, 109 min) moderano i fratelli D’Innocenzo

6 luglio – Persona , di Ingmar Bergman (1966, 85 min)

7 luglio – Sing, di Garth Jennings (2016, 108 min)

8 luglio – Stefano Nazzi presenta Seven , di David Fincher (1995, 127 min) modera Matteo Corradini

12 luglio – Giuseppe Bellasalma, Onofrio Rota, Marco Marrone e Michele Lipori presentano Centootto, di Giuseppe Bellasalma, Michele Lipori e Claudio Paravati (2021, 50 min) Serata Fai Cisl – Confronti

13 luglio – Sussurri e grida , di Ingmar Bergman (1972, 91 min)

14 luglio – Lilly e il vagabondo, di Hamilton Luske, Clyde Geronimi e Wilfred Jackson (1955, 76 min)

15 luglio – Rodrigo Sorogoyen presenta Il regno , di Rodrigo Sorogoyen (2018, 132 min)

16 luglio – Tutto in una notte , di John Landis (1985, 115 min)



