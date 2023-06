AreneDiRoma2023 – Casa del Cinema (Giugno – Luglio – Agosto)

Da lunedì 5 giugno prenderà il via la programmazione estiva della Casa del Cinema che da febbraio del 2023 è gestita dalla Fondazione Cinema per Roma. Ogni giorno, a partire dalle ore 21.30, il Teatro Ettore Scola, la grande arena all’aperto immersa nel Parco di Villa Borghese, ospiterà una proiezione a ingresso gratuito. Dal 6 al 30 giugno, il programma ospiterà tre rassegne per un totale di diciannove titoli: “Bianco&Noir” (6-11 giugno) presenterà al pubblico celebri classici del cinema italiano e internazionale, “On the road” seguirà le traiettorie dei più iconici viaggi sul grande schermo (12-22 giugno), “Siamo donne” (23-30 giugno) vedrà protagonisti straordinari personaggi femminili e attrici indimenticabili.

Le proiezioni presso il Teatro Ettore Scola, l’arena all’aperto della Casa del Cinema, sono gratuite fino a esaurimento posti disponibili. Tutte i film sono in lingua originale con sottotitoli, le eccezioni saranno comunicate. Il programma potrebbe subire delle variazioni.

La biglietteria/infopoint della Casa del Cinema sarà aperta nel mese di giugno dal lunedì alla domenica dalle ore 17 alle ore 22.

Per contatti visitare il sito o la pagina Facebook

Ecco la programmazione:

Martedì 6 giugno ore 21.30: Gilda , di Charles Vidor, Stati Uniti 1946, 109’

Mercoledì 7 giugno ore 21.30: Ossessione , di Luchino Visconti, Italia 1943, 135’

Giovedì 8 giugno ore 21.30: La fiamma del peccato , di Billy Wilder, Stati Uniti 1950, 110’ (v.o.)

Venerdì 9 giugno ore 21.30: Viale del tramonto , di Billy Wilder, Stati Uniti 1950, 110’ (v.o.)

Domenica 11 giugno ore 21.30: La signora di Shangai , di Orson Welles, Stati Uniti 1948, 87’ (v.o.)

Lunedì 12 giugno ore 21.30: Easy rider , di Dennis Hopper, Stati Uniti 1969, 95’ | +14 (v.o.)

Martedì 13 giugno ore 21.30: Viaggio in Italia , di Roberto Rossellini, Italia 1954, 123’

Mercoledì 14 giugno ore 21.30: L’armata Brancaleone , di Mario Monicelli, Italia/Francia/Spagna 1966, 120’

Giovedì 15 giugno ore 21.30: La pazza gioia , di Paolo Virzì, Italia 2016, 116’

Venerdì 16 giugno ore 21.30: Thelma & Louise , di Ridley Scott, Stati Uniti 1990, 130’ (v.o.)

Sabato 17 giugno ore 21.30: Sulla strada , di Walter Salles, Gran Bretagna 2012, 137’ (v.o.)

Giovedì 22 giugno ore 21.30: Basilicata coast to coast , di Rocco Papaleo, Italia 2010, 105’

Venerdì 23 giugno ore 21.30: Siamo donne, di Roberto Rossellini, Luchino Visconti, Luigi Zampa, Gianni Franciolini e Alfredo Guarini, Italia 1953, 93’

Sabato 24 giugno ore 21.30: Colazione da Tiffany , di Blake Edwards, Stati Uniti 1961, 115’ (v.o.)

Lunedì 26 giugno ore 21.30: Le ragazze di Piazza di Spagna, di Luciano Emmer, Italia 1952, 99’

Martedì 27 giugno ore 21.30: Speriamo che sia femmina, di Mario Monicelli, Italia/Francia 1986, 120’

Mercoledì 28 giugno ore 21.30: 8 donne e un mistero , di François Ozon, Francia 2002, 103’ (v.o.)

Giovedì 29 giugno ore 21.30: Piccole donne , di Greta Gerwig, Stati Uniti 2019, 129’ (v.o.)

Venerdì 30 giugno ore 21.30: Il diavolo veste Prada , di David Frankel, Stati Uniti 2006, 110’ (v.o.)



IL N.14 DELLA RIVISTA DI SENTIERI SELVAGGI



--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------